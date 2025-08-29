باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پایتخت، در مصلی امام خمینی (ره)، ضمن تسلیت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و آغاز ولایت امام عصر (عج)، گفت: یکی از مصادیق تقوا حفاظت از سرمایه‌ها است. مؤمنین در دو ماه [محرم و صفر]عرض ارادت به سید و سالار شهیدان اباعبدالله علیه السلام، اکنون سرمایه نورانی عظیمی را در اختیار دارند که بخش اعظمی از آن به دلیل راهپیمایی اربعین است.

وی افزود: اکنون باید برادران خواهران و جامعه ما از خداوند متعال توفیق بخواهند که این سرمایه را بتوانند حفظ کنند.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری تأکید کرد: از بزرگ‌ترین توصیه‌های تقوایی قرآن کریم، توصیه به وحدت است که خداوند متعال برای آن لفظ تقوای عالی را در قرآن فرمودند. با چنین سرمایه تقوایی است که می‌توان انسجام خود را حفظ کرد و از ورود ویروس تفرقه به جامعه صیانت نمود و صف خود را در برابر دشمنان جنایتکار محکم نگه داشت.

وی با اشاره به حضور داشتن در هفته دولت، افزود: یاد شهیدان عزیزمان رجایی، باهنر و رئیسی، چهره‌های درخشان، ماندگار و جاودان خدمت عاشقانه، صادقانه و مدبرانه در دولت را گرامی می‌داریم. به همین مناسبت، هفته دولت را داریم و به همه خدمتگزاران به مردم عزیزمان تبریک عرض می‌کنیم.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به قهرمانی تیم المپیاد نجوم و اختر فیزیک کشورمان در جهان، اظهار کرد: اتفاق بسیار جالبی که افتاده است این است که تیم المپیاد دانش‌آموزی نجوم و اخترفیزیک برای بار دوم مقام اول جهان را در این عرصه در بین ۶۴ کشور به دست آوردند. آنان همگی طلا گرفتند و پرچم پرافتخار ایران را برداشته و پیام بزرگی را به دنیا صادر کردند که در یادداشت‌های روی دستشان نوشته بودند: «دانش با ترور خاموش نمی‌شود.» بدین‌وسیله از دانشمندان شهیدمان پس از این فتح بزرگ یاد کردند که آفرین دارد.

وی ادامه داد: من مناسبت می‌دانم به روح نگارگر زبردست کشور که خالق آثار برجسته و ترکیبی بدیع از هویت ایرانی و اسلامی، به روح مطهر آقای فرشچیان، طراح ارجمند ضریح‌های مطهر رضوی و حسینی، احترام کنم و از خداوند متعال حشر با اولیا را ایشان تمنا کنم.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به روز پدافند هوایی، تصریح کرد: دهم شهریور روز پدافند هوایی است. چقدر مناسب است که در چنین مناسبتی از مجاهدان غیور و فداکار و با سلامت که در دل تاریکی‌ها از آسمان پرافتخار جمهوری اسلامی سال‌ها است حفاظت کرده‌اند، قدردانی کنیم، به ویژه در این دفاع ۱۲ روزه که مقاومت آنان شگفت‌انگیز بود. آنان در حالی که در معرض آسیب‌های جدی بودند و حملات دشمن متوجه آنان بود، سنگر‌های خود را ترک نکردند و بسیاری به شهادت رسیدند.

وی با یاد شهدا، بیان کرد: ارواح مطهر شهدای پدافند هوایی، شهدای عزیزمان در دفاع مقدس و همه شهدای میهن عزیزمان درود می‌فرستیم و امیدواریم سنگر‌های استوار هرچه محکم‌تر و قوی‌تر از قبل باقی بمانند.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری با تاکید به شرکت در پویش ایران همدل افزود: از همه شما برای شرکت در پویش ایران همدل که موضوع آن حمایت از کودکان غزه است صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنیم. بار قبل که پویش برای لبنان اعلام شد، ده‌ها کیلو طلا و کلی پول نقد جمع‌آوری شد و هم‌اکنون باید برای مقاومت فلسطین و کودکان غزه این حمایت صورت بگیرد. از سویی امروز پنجم ماه ربیع‌الاول است که بنا بر روایتی، سالگرد رحلت بانوی بزرگوار اسلام، حضرت سکینه دختر امام حسین علیه‌السلام است که به دانش و معرفت مجهز بود و به دست امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) پرورش یافته بود.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری گفت: چند روز پیش شنیدید که در سالروز شهادت مولایمان حضرت امام رضا علیه‌السلام، در بیانات حکیمانه رهبر حکیم و عالی‌قدرمان با ادبیاتی متفاوت، بسیار محکم و روشن و تاویل‌ناپذیر درباره اتحاد مقدس در امت اسلامی سخن گفته شد.

وی افزود: پیش از این، ایشان بار‌ها سخن گفته‌اند که فتح‌الفتح ما در دفاع ۱۲ روزه اخیر، انسجام ملی و اتحاد یکپارچه ما بوده است و این یک مسئله حیاتی و فوق راهبردی است. رهبر عزیزمان از اهل بیان و قلم خواسته‌اند که این اتحاد مقدس و این سپر پولادین دل‌های مردم و اراده‌های ملت را حفظ کنند. این وظیفه مشترک همه ما است. ایشان فرمودند که این توسعه قطعی من است.

خطیب نماز جمعه تهران اظهار کرد: همچنین سخنان رهبری انقلاب به مناسبت هفته دولت و رئیس جمهور محترم را شنیده‌ایم، لذا در خصوص موضوع وحدت هرچه بگوییم کم است؛ این عطیه بزرگ الهی است که هم‌اکنون در اختیار ما است. در عین باید بدانیم که ما با این زاویه دید به این اتحاد مقدس نگاه کنیم که یک سرمایه بزرگ الهی و خدادادی است و از اول پیروزی انقلاب اسلامی، تاکنون از آن بهره‌مند بوده‌ایم. این نقطه عطف ما در برابر جبهه گسترده استکبار جهانی بوده است. هم‌اکنون نیز رهبر عزیز ما به جامعه نمی‌گویند «ای مردم بیایید با هم متحد شویم.» بلکه امروز، جامعه ما به لطف خدا بهره‌مند از این عطیه الهی و این نعمت عظما است. ایشان می‌فرمایند که آن را حفظ کنید.

وی گفت: این نگاه یک نگاه متفاوت است و ما به توفیق الهی باید این نعمت بزرگ را شکرگزاری کنیم و به مردم عزیزمان بگوییم که این صف‌های متحد و این آرمان‌های بزرگ و مشترک، آن جلوه بدی که از شما ملت‌های عالم دیده‌اند را حفظ کنید. نکته دیگر اینکه تعبیر «اتحاد مقدس» یعنی یک همگرایی عمیق و آگاهانه که ملت عزیز ما بر محور آرمان‌ها و منافع ملی و برای تحقق کامل ایران قوی، به لطف خدای متعال در اختیار دارند و این یک همکاری مقطعی نیست. ما با تقویت این عنصر می‌توانیم مقدمه‌ساز ظهور باشیم.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری گفت: امام عصر در نامه‌ای به شیخ مفید فرمودند که اگر دل‌های شما به هم برسد تأخیری نخواهد بود که به ما برسید و این یک مسئله حقیقی است؛ یک امر مقطعی نیست؛ بنابراین قدسیت این اتحاد از این جهت است که هم در برابر این جبهه متحد کفر ایستاده‌ایم و هم رحمت و اخوت درونی ما را تقویت می‌کند و در هر دو جهت امر مقدسی است.

وی افزود: نقطه کانونی و مرکزی این اتحاد مقدس، ایران قوی است. این کلیدواژه است. ایران فقط یک جغرافیا نیست بلکه یک تمدن پویا است و این هویت ایرانی ما در هم‌تنیدگی با اسلام ناب محمدی و البته ایرانی از زبان فارسی و نماد‌های مشترک ایرانی و انقلاب اسلامی است. یعنی هم هویت ایمانی و هم هویت ملی و هم هویت انقلابی در هم تنیده شده و اکنون ایران شده است؛ بنابراین با این محوریت، این اتحاد می‌شود یک اتحاد مقدس. این برای همه جهانیان الگو است و شما با همین توانسته‌اید به لطف خداوند در منطقه هم وحدت ایجاد کنید.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: آنچه که به عنوان جبهه مقاومت در منطقه داریم، از این یمن قوی و شیر دل تا حزب‌الله قهرمان، تا حماس و جهاد دلاور، تا حشد الشعبی مجاهد، همه پیرامون همین آرمان با هم متحد شدند و ان‌شاءالله نیرو‌های مقاومت و جوانان سوریه در آینده نزدیک به لطف خداوند متعال به میدان خواهند آمد و آنجا را آزاد خواهند کرد. الان مسئله مشترک ما این است و توصیه قطعی امام مسلمین این است که باید از این اتحاد مقدس حفاظت کنیم.

حجت الاسلام حاجی علی اکبری اظهار داشت: مسئولین محترم، به ویژه مسئولان ارشد نقش اساسی و زیرساختی در این زمینه دارند، امکانات و بودجه، رسیدگی به مناطق محروم و رفع تبعیض، از بزرگ‌ترین مؤلفه‌های وحدت است. شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی در حل مسائل مردم، مخصوصاً مسائل اقتصادی، مهار تورم و بهبود معیشت مردم، تفاهم و هماهنگی مسئولین با یکدیگر و پاسداری از این هویت مشترک، به ویژه از مؤلفه‌های ایمانی در بین مردم عزیز ما است. اینها وظایف مسئولین است.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به نقش نخبگان در حفظ اتحاد در کشور، خاطرنشان کرد: نخبگان در این زمینه وظایف بزرگ دارند که پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت هستند. باید از مرز‌های تنگ جناحی عبور کنند و به منافع ملی اولویت دهند. به جای رقابت در تخریب یکدیگر، باید رقابت در خدمت مردم داشته باشند، روایت سازنده ارائه کنند و به جای تمرکز بر نقاط ضعف و تخریب، نقاط قوت و پیشرفت‌ها را برجسته سازند. رعایت امید و پیشرفت را داشته باشند و نقد مشفقانه با انگیزه اصلاح، نه تخریب، انجام دهند. شبه‌ها را افشا کنند و نخبگان از هر قشری وظایف اختصاصی خود را در این زمینه دارند.

منبع: مهر