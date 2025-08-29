قریشی گفت: پیروزی‌های نظامی و مقاومت مردم نشان داد که هیچ عملیات و برنامه‌ریزی دشمن نمی‌تواند اراده ملت ایران و انسجام ملی آن‌ها را شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید قاسم قریشی در دوره دانش‌افزایی و توانمندسازی اساتید بسیجی کشور با شعار «استاد بسیجی؛ اتحاد مقدس، استقلال ملی، ایران قوی» که در مشهد در حال برگزاری است، با تأکید بر جایگاه ویژه انبیاء و ائمه (ع) در پیشگاه خداوند متعال، اظهار داشت: این بزرگواران بهترین واسطه‌ها برای طلب رحمت و توجه الهی هستند و هر آنچه از ایشان درخواست شود، در صورت امکان از سوی خداوند اجابت خواهد شد.

وی با اشاره به نقش اساتید در جامعه گفت: اساتید دانشگاه‌ها و حوزه‌ها مسئولیت سنگینی دارند. همانطور که حضرت امام (ره) فرموده‌اند، کار معلمی مانند کار انبیاء است و شما باید این مسئولیت مهم را به بهترین نحو انجام دهید.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اهمیت بسیج اساتید، گفت: بسیج اساتید باید پرچمدار هدایت جامعه و اقشار مختلف مردم باشد و نقش محوری در پیاده‌سازی آرمان‌ها و دستاورد‌های انقلاب ایفا کند. این گروه مسئولیت دارد تا خواسته‌ها و اهداف انقلاب را به نسل‌های آینده منتقل کند و در صورت بروز مشکلات یا نیاز به نقد و اصلاح، پیشگام باشد.

سردار قریشی افزود: تلاش‌ها و مقاومت مردم و بسیجیان، از جمله اساتید، مانع از تحقق توطئه‌های دشمنان شده و نقش اساتید در این مسیر بسیار حیاتی و غیرقابل‌انکار است. انتظار می‌رود بسیج اساتید در تمامی حوزه‌ها، از آموزش و پژوهش گرفته تا جهاد تبیین و هدایت جامعه، نقش فعال و مؤثر داشته باشد.

وی تأکید کرد: این مسئولیت بزرگ، فرصتی برای ترویج آرمان‌های انقلاب و حمایت از مستضعفان است و اساتید باید با شناخت درست شرایط و مسئولیت‌های خود، نقش هدایتگری و پیشگامی را به‌طور کامل ایفا کنند.

جانشین سازمان بسیج با تأکید بر نقش بسیج اساتید در هدایت و امامت سایر اقشار جامعه، بیان کرد: این نهاد مسئولیت دارد تا آرمان‌ها و دستاورد‌های انقلاب اسلامی را به نسل‌های بعد منتقل کند و جهاد تبیین را به صورت مؤثر انجام دهد.

 سردار قریشی افزود: در هر برهه، دشمن تلاش کرده است با تحریف واقعیت‌ها و وقایع تاریخی، از جمله علل و عوامل جنگ‌ها، جامعه را دچار تردید و انحراف کند، اما نقش بسیج اساتید در مقابله با این جریان‌ها حیاتی است.

وی با اشاره به اهمیت بررسی ریشه‌ها و اهداف دشمنی‌های بین‌المللی علیه ایران، گفت: ضروری است علل حمایت گسترده غرب و آمریکا از رژیم صهیونیستی و نقش کشور‌های اروپایی و آمریکایی در شکل‌گیری و تحکیم این رژیم مورد تحلیل دقیق قرار گیرد. این بررسی باید به نسل جوان کمک کند تا شناخت درستی از تحولات سیاسی و تاریخی پیدا کنند و از شبهات و برداشت‌های نادرست مصون بمانند.

جانشین سازمان بسیج با اشاره به اهمیت تحلیل دقیق وقایع تاریخی و نقش بسیج اساتید در اطلاع‌رسانی و آموزش تاریخی، تأکید کرد: بسیج اساتید باید این حقایق را به‌صورت مستند و مستدل در اختیار نسل‌های جوان قرار دهد و با جهاد تبیین، مردم را در شناخت توطئه‌های دشمنان و مقابله با تحریف‌ها هدایت کند. این اقدام نقشی راهبردی در حفظ دستاورد‌های انقلاب اسلامی و تقویت انسجام ملی دارد.

سردارقریشی با بیان اینکه پس از سال‌ها تلاش و مقاومت، گروه‌های فلسطینی و لبنانی توانسته‌اند جایگاه واقعی خود را در مقابله با رژیم صهیونیستی پیدا کنند، تصریح کرد: در لبنان، امام موسی صدر و شهید چمران پایه‌گذاری تشکل مردمی را آغاز کردند که بعداً به شکل‌گیری جنبش حزب‌الله انجامید. این حرکت موجب اتحاد میان مسلمانان و شیعیان لبنان شد و از درون آن، ساختار‌های مقاومتی و آموزشی برای مقابله با دشمن شکل گرفت.

وی با اشاره به تحولات اخیر و عملیات هفت اکتبر، گفت: این عملیات پایان‌دهنده برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری رژیم صهیونیستی بود و نشان داد که هیچ قدرتی نمی‌تواند با کشتار و اعمال زور، امنیت و رفاه دائمی ایجاد کند. با این حال، این عملیات، موجب افزایش نفرت جهانی نسبت به رژیم صهیونیستی شد و شکست روانی و استراتژیک برای آنها به همراه داشت.

جانشین سازمان بسیج به نقش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی پرداخت و افزود: طی سال‌های اخیر، دشمنان تلاش کردند با برنامه‌ریزی دقیق و عملیات برق‌آسا، نقاط قدرت ایران را هدف قرار دهند و حتی حملات به مراکز هسته‌ای و فرماندهان نظامی را طراحی کردند، اما انسجام و هوشیاری مردم و نیرو‌های مسلح، مانع از تحقق اهداف آنان شد.

سردار قریشی تأکید کرد: پیروزی‌های نظامی و مقاومت مردم نشان داد که هیچ عملیات و برنامه‌ریزی دشمن نمی‌تواند اراده ملت ایران و انسجام ملی آنها را شکست دهد. حتی در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران توانسته است پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه‌های نظامی، پزشکی، مهندسی و فناوری داشته باشد و جایگاه خود را در سطح منطقه و جهان تثبیت کند.

وی در پایان سخنان خود، با اشاره به ضرورت توجه به تحلیل‌های تاریخی و سیاسی، بیان کرد: هرگونه اقدام دشمنان، از زمان شکل‌گیری انقلاب اسلامی تا امروز، با شکست مواجه شده و جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه و پیشرفت خود قرار دارد. بسیج اساتید و سایر نیرو‌های مردمی باید با جهاد تبیین و هدایت جامعه، این دستاورد‌ها و مقاومت‌ها را به نسل‌های آینده منتقل کنند و پرچمدار حفظ آرمان‌های انقلاب باشند.

