وزیر جهاد کشاورزی گفت: مهمترین برنامه‌ای که اکنون در دست داریم بحث الگوی کشت است که امسال جدی‌تر دنبال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان, سیده معصومه مرتضوی - غلامرضا نوری قزلجه گفت:رویکردی که امسال در پیش گرفته شده را قبل از اینکه ابلاغ شود به شور مسئولان استانی می‌گذاریم که آنها هم آخرین نظرات خود را اعمال کنند.

او با بیان اینکه حتی تشکل‌ها و کشاورزان هم در مورد الگوی کشت نظر خواهند داد افزود: با یک اجماع عمومی در نهایت الگوی کشت را تا مهر امسال اعلام و ابلاغ می‌کنیم.

نوری قزلجه افزود: پس از آن انتظار می‌رود هم کشاورزان آن را رعایت و هم مسئولان در استان از آن حمایت کنند چرا که همه برنامه ریزی‌ها در کشور برای امنیت غذایی و برنامه ریزی برای صادرات محصولاتی است که بیشتر تولید می‌شوند.

برچسب ها: وزیر جهادکشاورزی ، امنیت غذایی
