در پنجمین روز از هفته دولت با حضور مدیرکل امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری چندین پروژه عمرانی، خدماتی، صنعتی، کشاورزی و طرح جنگل کاری در شهرستان سپیدان افتتاح و به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آئین افتتاح و بهره برداری از طرح‌های مختلف، با حضور فرماندار، نماینده شهرستان‌های سپیدان و بیضا، امام جمعه و سایر مسئولان کشوری، استانی و محلی درشهرستان سپیدان توسط مدیر کل امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری انجام پذیرفت. این مراسم با ادای احترام به مقام شامخ شهدای روستای هرایجان از توابع بخش همایجان آغاز و سپس پروژه‌های مختلف به بهره‌برداری رسید.

غلامپور در این آیین افتتاح ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر بویژه شهیدان رجایی و باهنر و با تبریک هفته دولت، گفت: در دولت وفاق همه سعی و تلاش مسئولین در این است که با امر خدمت رسانی خالصانه بتوانند رضایت مندی مردم وفادار به نظام و رهبری را تامین کنند.

او با اشاره به شعار هفته دولت که بنام ۱۲ماه تلاش ۱۲ماه دفاع نامگذاری شده اعلام نمود:بحمدالله با حمایت و تلاش شبانه روزی استاندار و همت مسئولین استانی و زحمات فرماندار و مسئولین شهرستان سپیدان در پنجمین روز هفته دولت با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه‌ها یی از جمله گاز رسانی به روستای‌های مجموعه ریگون، ده کهنه، بردزرد، بن رود، دولت آباد، اسدآباد، ساختمان اداری شبکه بهداشت و درمان، واحد تولیدی و بسته بندی آب معدنی، واحد گاوداری شیری صنعتی، برق رسانی وروشنایی بلوار جاده شیراز سپیدان در محدوده روستای بهرغان، طرح بهسازی معابر ۲۰ روستای شهرستان، فاز اول طرح بزرگ جنگل کاری شهر اردکان، طرح ساماندهی گلزار شهدای هرایجان و پروژه روکش آسفالت جاده روستای آبگرم افتتاح و مورد بهره برداری و نیزمراسم کلنگ زنی طرح جنگل کاری تپه‌ای شهر اردکان که با حضور معاون آبخیزداری اموز مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی کشور صورت پذیرفت.

غلامپور در ادامه تاکید کرد: باتوجه به نگاه ویژه استاندار در امر گردشگری که از اولویت‌های کاری ایشان می‌باشد، شهرستان سپیدان به عنوان شهرستان ویژه گردشگری، آمادگی کامل به منظور جذب سرمایه گذاری در بخش گردشگری و طبیعی از سراسر کشور و دنیا را دارد.

مدیر کل امورسرمایه گذاری و اشتغال استانداری در پایان این گزارش ضمن اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در طی یکسال گذشته از دولت، در دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، اعلام کرد در این هفته شاهد افتتاح بهره برداری و کلنگ زنی از طرح‌های مختلف صنعتی -کشاورزی -گردشگری -تولید انرژی‌های پاک و خدماتی در سطح استان بودیم.

او تاکید کرد: درجهت حل مشکلات سرمایه گذارن و فعالین اقتصادی امسال با برگزاری جلسات مختلف و پیگیری‌های مداوم علی رغم مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و جنگ ۱۲روزه توانستیم از تعطیلی واحد‌ها و بیکاری کارگران تا حد مطلوبی جلوگیری کنیم.

