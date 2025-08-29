باشگاه خبرنگاران جوان - سید علاالدین کراماتی با گرامی داشت یاد دولت‌مردان شهید گفت: تمدن مدرن مبتنی بر انرزی و نیروی برق و روح تمدن کنونی برق است و اگر ما از این نعمت محروم شویم با دشواری‌هایی مواجه خواهیم گشت.

او با اشاره به انباشت نا ترازی‌ها گفت: ما در سال و حتی دهه‌های قبل، عالمانه عمل نکردیم؛ مثلا در روستا‌ها تمام زیر ساخت‌ها را فراهم کردیم، اما از فراهم نمودن زمینه‌های اشتغال مردم غفلت کردیم و این غفلت مردم را ناگزیر به هجرت کرد و پدیده شوم حاشیه نشینی را سبب ساز شد. در این فرایند در روستا‌ها و شهر‌های کوچک، زیر ساخت‌ها بلا استفاده ماند و در شهر‌های بزرگ ما را نیازمند ایجاد زیرساخت و تسهیلات زندگی کرد.

او با اشاره به نوع خدمات در کشور‌های پیشرفته دنیا گفت: کدام کشور را می‌شناسید که برای خدمات به یک فرد، چندین بار هزینه کند؟ هم اعطای خدمات به شهر‌های بزرگ‌و هم به روستا‌های خالی شده از سکنه و حتی به باغ شهر‌های عاری از سود و فایده! این نشان می‌دهد که ما آگاهانه و عالمانه عمل نکردیم و سرمایه‌های کشور را به باد دادیم و در حال آتش زدن به داشته‌هایمان هستیم. مسلم است که اگر اینگونه پیش رویم، قطعا در سال‌های آینده شرایط بد و سخت‌تری را تجربه خواهیم کرد.

کراماتی افزود: باید عالمانه گام برداریم. عالم تخیل با عالم واقعیت بسیار متفاوت است. ادامه برخی از مسیر‌های پیشن، پیمودن بیراهه است.مسائله اصلی جامعه، اشتغال است که باید آن سامان دهیم، اتفاقی که با این همه داشته‌های بی نظیر وقوع‌اش دشوار نیست.

او با اشاره به تاثیر فرهنگ ایرانی اسلامی گفت: من مطمئنم ایران و ایرانی با توجه به فرهنگ ملی خود که همواره ارزش‌های دینی در آن نهفته است، می‌تواند بار دیگر ققنوس وار از این خاکستر سر برآرد و به دنیا بفهماند که ایران و ایرانی هرگز تسلیم سختی‌ها نخواهد شد و راه ترقی را به سهولت طی خواهیم کرد.

بهره‌برداری از مدرسه ۱۲ کلاسه در شیراز

همچنین فرماندار شهرستان شیراز آموزشگاه ۱۲ کلاسه زنده‌یاد ابوالقاسم مصلح در محله شریف آباد را به بهره برداری رساند.

کراماتی فرماندار شهرستان شیراز در این آیین افتتاحیه گفت: ساخت آموزشگاه ۱۲ کلاسه زنده یاد ابوالقاسم مصلح شیرازی نماد سخاوت و علم دوستی ایرانیان و شیرازی‌ها است. این همت نشان از اهمیت موضوع آموزش برای مردم و خیرین نیک سرشت شیراز دارد.

او گفت: از این که این بنای زیبا و باشکوه، با مساحت یک هزار و ۲۵۰ متر مربع زیر بنای آموزشی تقدیم مردم محله شریف آباد می‌شود بی‌نهایت شاد و مسرورم و برای شادی روح و روان مرحوم مصلح فاتحه نثار می‌کنم.

سینایی مدیر کل نوسازی مدارس فارس دراین ایین با تبریک هفته دولت خاطر نشان کرد: در قالب طرح نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی که شعار دولت دکتر پزشکیان هست بیش از ۶۵۰ باب فضای اموزشی تا پایان سال به بهره برداری می‌رسدکه ۱۷۵ باب فضای آموزشی با ظرفیت ۶۷۵ کلاس درس در ۵۶ هزار متر مربع زیربنای آموزشی تا آغاز سال تحصیلی به بهره برداری می‌رسد که یک ونیم همت اعتبار در برداشته که سهم خیرین ۵۰ درصد از این رقم است.

منبع: فرمانداری شیراز