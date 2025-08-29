سوئد در اعتراض به حملات روسیه به کی یف، سفیر این کشور را فراخواند

باشگاه خبرنگاران جوان- اعظم پورکند - وزارت امور خارجه سوئد روز جمعه اعلام کرد که در اعتراض به حملات موشکی مسکو به کییف که دستکم ۲۳ کشته برجای گذاشت، سفیر روسیه را فراخوانده است.

این وزارتخانه مدعی شد که این ملاقات به منظور "اعتراض به حملات مداوم روسیه به شهر‌ها و غیرنظامیان اوکراینی" تشکیل شده است.

ماریا مالمر اشتِنِهگرد، وزیر امور خارجه سوئد در پستی در شبکه ایکس نوشت: واضح است که روسیه به صلح علاقه‌ای ندارد و به حملات خود در سراسر اوکراین ادامه می‌دهد. اکنون زمان آن است که فشار بر روسیه را به حداکثر برسانیم، از جمله از طریق تحریم‌های بیشتر. 

وی افزود: دولت سوئد خواستار صلحی عادلانه و پایدار در اوکراین است. 

موشک‌ها و پهپاد‌های روسی روز پنجشنبه به آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت اوکراین اصابت کرد که منجر به کشته شدن دست کم ۲۳  نفر از جمله چهار کودک و زخمی شدن حدود ۵۰ تن دیگر شد.

در این حمله، ساختمان هیئت اتحادیه اروپا، یک ساختمان فرهنگی وابسته به دولت بریتانیا و دفاتر دو رسانه نیز آسیب دیدند.

اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز پس از این حمله، سفیران روسیه در بروکسل و لندن را فراخوانده‌اند.

منبع: رویترز

