باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- راه، شریان حیاتی توسعه هر استان است و لرستان با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص خود، بیش از بسیاری دیگر از مناطق کشور به راه‌های ایمن و پایدار نیاز دارد.

جاده‌های کوهستانی، محورهای پرخطر و حجم بالای تردد در مسیرهای شریانی، همواره دغدغه‌ای جدی برای مردم و مسئولان این استان بوده است.

از این رو، افتتاح همزمان ۶۰ پروژه راهداری در هفته دولت امسال، تنها یک افتتاحیه معمولی نیست، بلکه می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در روند بهسازی و ایمن‌سازی جاده‌های لرستان تلقی شود.

این پروژه‌ها علاوه بر ارتقای کیفیت حمل‌ونقل و کاهش حوادث جاده‌ای، نقش بسزایی در محرومیت‌زدایی، توسعه روستاها و افزایش رضایت‌مندی مردم ایفا می‌کنند.

۲۹ پروژه آسفالت‌ریزی در راه‌های روستایی و فرعی

عارف امرایی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان اظهار کرد:در حوزه روکش آسفالت و نگهداری راه‌های فرعی و روستایی، ۲۹ پروژه به طول ۱۶۰ کیلومتر در شهرستان‌های خرم‌آباد، سلسله، رومشکان، پلدختر، بروجرد، دلفان و ازنا تکمیل و بهره‌برداری شد.

این اقدام، نه تنها ارتباط بین روستاها و شهرها را تسهیل می‌کند، بلکه برای بسیاری از مناطق کمتر برخوردار استان، دسترسی به خدمات و بازارهای شهری را ممکن‌تر می‌سازد.

افزایش ایمنی جاده‌ها با اقدامات هدفمند

مدیرکل راهداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات ایمنی اشاره کرد و گفت:در بخش ایمنی راه‌ها، اقداماتی از جمله تهیه و نصب ۲۰ کیلومتر نیوجرسی، اجرای ۶ کیلومتر روشنایی طولی، حذف ۲ نقطه حادثه‌خیز، اجرای چهار هزار کیلومتر خط‌کشی راه‌های استان و احداث یک دستگاه زیرگذر در محدوده کشتارگاه بروجرد انجام گرفته است.

این اقدامات می‌تواند در کاهش آمار تصادفات به‌ویژه در محورهای پرتردد مؤثر باشد و امنیت جانی شهروندان را افزایش دهد.

لکه‌گیری و روکش راه‌های شریانی؛ ۱۵۰ کیلومتر جاده حیاتی

امرایی ادامه داد:لکه‌گیری و روکش آسفالت ۱۵۰ کیلومتر از راه‌های شریانی استان در قالب ۱۰ طرح نیز از جمله پروژه‌های مهمی است که در هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

راه‌های شریانی لرستان، محور اصلی ارتباط استان با دیگر مناطق کشور به شمار می‌روند و ارتقای کیفیت آن‌ها تأثیر مستقیمی بر توسعه اقتصادی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل دارد.

بهره‌برداری از ۶۰ پروژه راهداری در لرستان نشان می‌دهد که نگاه مسئولان به توسعه جاده‌ای، فراتر از یک اقدام عمرانی صرف است.

این پروژه‌ها می‌توانند ضمن کاهش تصادفات و بهبود کیفیت سفرهای جاده‌ای، به رونق اقتصادی و اجتماعی استان کمک کنند. بدون شک، لرستان با چنین طرح‌هایی، یک گام دیگر به سمت توسعه پایدار و کاهش محرومیت‌ها برداشته است.