باشگاه خبرنگاران جوان - قاضی حسن همتی فر دادستان مشهد گفت: رسانهها و فعالان فضای مجازی نباید هر مطلبی را بدون استعلام صحت آن از مراجع رسمی بازنشر دهند.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه امروز خبری مبنی بر ترور یک قاری قرآن در مشهد، در برخی رسانهها و فضای محازی منتشر شد، اما پس از بررسیهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی مشخص شداین خبر صحت ندارد.
دادستان مشهد گفت: طبق بررسیهای صورت گرفته، این خبر ابتدا توسط راننده کامیونی در «فسا» و در فضای مجازی منتشر و به سرعت فراگیر شد.
همتی فر تاکید کرد: تشویش اذهان عمومی جرم است لذا فعالان عرصه خبر و فضای مجازی نباید شتاب زده و بدون استعلام صحت موضوع از مراجع مرتبط، مطالب و شایعات را منتشر کنند.