باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از اهداف دولت چهاردهم در وزارت راه و شهرسازی، توسعه شهرهای جدید و هدایت جمعیت متقاضی مسکن به سمت این و شهرکهای پیرامون کلانشهرها، شهرهای بزرگ و شهرهایی است که عملا امکان بارگذاری بیشتر را برای تولید مسکن ندارند.
بر همین اساس، شهر جدید و شهرک به عنوان یکی از ظرفیتهای موجود در قوانین کشور در ساماندهی نظام سکونتی اسکان جمعیت و فعالیت در کشور نقش مهمی ایفا کرده است. شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان یکی از شرکتهای تابعه وزارت راه و شهرسازی تجربههای ارزشمندی از سیاستگذاری، برنامهریزی، طراحی و اجرای شهرهای جدید و شهرکها در دهههای گذشته در کشور دارد.
بر اساس برنامه هفتم پیشرفت کشور، بخشی از مأموریت شهرهای جدید شامل ایجاد شهرکها، تأمین زمین، ساماندهی نظام اسکان به ویژه در جنوب کشور، برنامهریزی و ساخت مسکن و تمرکززدایی از شهرهای بزرگ است. برای هر کدام از این بخشها نیز مأموریت خاصی برای این مجموعه در نظر گرفته شده که در کنار مأموریت ارتقای کیفیت زندگی در شهرهای جدید ایجاد شده در سنوات گذشته، تکالیف اصلی مجموعه شرکت عمران شهرهای جدید را شامل میشود.
تمرکز این مأموریتها بر پاسخگویی به نیاز سکونتی زوجهای جوان خانوارهای دهکهای پایین درآمدی و کارکنان دستگاههای اجرایی نه تنها به عنوان یک رویکرد اجتماعی بلکه به عنوان بخشی از سیاست عدالت فضایی و کاهش فشار جمعیتی بر کلان شهرها تعریف شده است.
در دولت چهاردهم و هم راستا با نهضت ملی مسکن فعالیتهای شرکت عمران شهرهای جدید وارد مرحلهای نوین و تحول محور شده است؛ مرحله ای که در آن افزایش ظرفیتهای سکونتی، تامین همزمان خدمات زیربنایی و روبنایی، بهرهگیری از فناوریهای نوین ساخت و مصالح پایدار و گسترش مشارکت با بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی به عنوان محورهای عملیاتی پیگیری میشود. همچنین ارتقای کیفیت طراحی شهری با رویکرد انسان محور توسعه حمل و نقل عمومی کارآمد و کم کربن و ایجاد بسترهای سرزندگی اجتماعی و اقتصادی از جمله راهبردهای اصلی است که وزارت راه وشهرسازی از طریق شرکت عمران شهرهای جدید دنبال میکند تا ضمن پاسخ گویی به نیازهای کوتاهمدت، زمینه ساز پایداری بلندمدت و تحقق الگوی مطلوب توسعه شهری کشور باشد.
اختصاص ۱۵ هزار واحد مسکونی ویژه کمدرآمدها در شهرهای جدید
بر همین اساس، بخشی از دستاوردهایی که وزارت راه و شهرسازی در یکسال دولت چهاردهم به آن دست یافته است شامل؛ تنوع بخشی به الگوهای سکونتی و افزایش مشارکت بخش خصوصی، اختصاص ۱۵ هزار واحد مسکونی ویژه دهکهای پایین جامعه در شهرهای جدید، انعقاد قرارداد با ۴۰ شرکت انبوهساز و توسعهگر برای ساخت واحدهای مشارکتی، تدوین الگوهای متنوع سکونتگاه از جمله پروژههای کم تراکم، محله محور ، مجتمعهای چند عملکردی و واحدهای ۶۰ تا ۹۰ متر مربعی متناسب با نیاز جوانان، و در نهایت ترسیم راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در شهرکسازی و بهرهگیری از سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساخت شهرک و شهر جدید است.
راه اندازی زنجیره تامین مصالح و قرارداد با تامینکنندگان برای کاهش قیمت مسکن در شهرهای جدید
در حوزه توسعه فناوری و کاهش هزینه ساخت در مناطق ویژه مسکونی، بهرهگیری از فناوریهای صنعتیسازی در ساخت یکهزار و ۶۰۰ واحد مسکن دولتی در شهرهای جدید، مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM برای مدیریت دقیق هزینه، زمان و کیفیت پروژهها و کاهش دوباره کاریها، فناوریهای سبز با اجرای سیاست استفاده از فناوریهای سبز مثل بام سبز، دیوار سبز، مدیریت زنجیره تامین مصالح، خرید عمده و قرارداد با تامینکنندگان برای کاهش قیمت مسکن، استقرار سیستمهای خورشیدی جهت تامین انرژی برق در اراضی شهرهای جدید در یکسال دولت چهاردهم محقق شده است.
تقویت حمل و نقل عمومی و اتصال شهرهای جدید به کلان شهرها
وزارت راه و شهرسازی در شهرهای جدید رویکرد و سیاست تقویت حمل و نقل عمومی و اتصال شهرهای جدید به کلانشهرها را اولویت قرار داد و در تحقق آن اهتمام ورزید. پیشرفت ۴۰ درصدی پروژه مترو گلبهار - مشهد و بهارستان- اصفهان متناسب با اعتبارات تملک دارایی سرمایهای بخشی از تلاشهای وزارت راه و شهرسازی در این بخش است.
۳.۲ همت برای توسعه شهرهای جدید در هفته دولت سرمایهگذاری شد
همچنین بر اساس اعلام شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، این شرکت در هفته دولت امسال، حدود ۳ هزار واحد مسکن حمایتی در شهرهای مختلف و ۲۷ پروژه در حوزه خدمات روبنایی و زیربنایی را بهرهبرداری کرد