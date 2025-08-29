باشگاه خبرنگاران جوان - فاز نخست پروژه آبرسانی به دهستان شیخ عامر در بخش چاهورز شهرستان لامرد با اعتباری بیش از ۵۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح این پروژه، با قدردانی از دستاندرکاران اجرای این پروژه، گفت: امروز شاهد افتتاح رسمی پروژهای هستیم که با وجود مسیر صعبالعبور و چالشهای اجرایی فراوان، با تلاش بیوقفه تیم اجرایی به نتیجه رسید.
سید موسی موسوی بیان کرد: این پروژه حیاتی، که از مطالبات اصلی مردم منطقه بود، با پیگیریهای مستمر به ثمر نشست و نعمت آب شرب را به خانههای مردم آورد.
او با بیان اینکه آب، ودیعه الهی و حیاتیترین نیاز مردم است، ادامه داد: جاری شدن آب در شیرینو، امید و زندگی را به این منطقه بازگرداند.
فرماندار لامرد نیز در این آیین گفت: تمرکز مدیران باید بر خدمت به مردم باشد، نه گرفتاری در حواشی سیاسی؛ چرا که مردم توانایی تشخیص خدمات صادقانه را دارند.
علی علیزاده ادامه داد: حدود ۱۲ درصد از اعتبارات پروژههای آبرسانی استان فارس، معادل بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال، به لامرد اختصاص یافته که نشاندهنده توجه ویژه دولت به این منطقه است.
او عنوان کرد: در کنار پروژه آبرسانی به شیرینو، طرحهای دیگری از جمله بازسازی ۱۵ کیلومتر شبکه آبرسانی، حفر چاه در تنگنیدان و پسبند، و آبرسانی به ترمان نیز با اعتبار ۵۳۲ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
فرماندار لامرد اظهار کرد: ما در کنار مردم هستیم و هیچ تلاشی را برای رفع مشکلات، بهویژه در حوزه آب، دریغ نخواهیم کرد.
او درباره پروژه آبرسانی به شیرویتو لامرد گفت: این پروژه با احداث مخزن ۵۰۰ مترمکعبی، حفر چاه آهکی به عمق ۳۰۰ متر و ۴.۵ کیلومتر برقرسانی انجام شد.
به گفته علیزاده افتتاح این پروژه بیش از ۸۷۰ خانوار و سه هزار و ۵۰۰ نفر در هشت روستای دهستان شیخعامر شامل شیرینو، احشام، دهکهنه، دهنوفاضلی، شیخعامر، احمدآباد، نعمه و فاضلی را از آب شرب پایدار بهرهمند کرده است.
منبع: فرمانداری لامرد