باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت بهداشت نوار غزه امروز جمعه اعلام کرد که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، تعداد جان‌باختگان ناشی از گرسنگی تحمیلی رژیم تروریستی اسرائیل به مردم غزه به ۳۲۲ فلسطینی، از جمله ۱۲۱ کودک، افزایش یافته است.

منیر البرش، مدیرکل این وزارتخانه، در پستی در پلتفرم ایکس گفت که نوار غزه «در ۲۴ ساعت گذشته پنج مورد مرگ ناشی از قحطی و سوءتغذیه را ثبت کرده است» که تعداد کل قربانیان را به ۳۲۲ نفر، از جمله ۱۲۱ کودک، می‌رساند.

وی افزود: «از زمانی که IPC (طبقه‌بندی یکپارچه فاز امنیت غذایی) قحطی را در غزه اعلام کرد، ۴۴ مورد مرگ، از جمله ۶ کودک، ثبت شده است.»

در ۲۲ آگوست، این سازمان در گزارش خود تأیید کرد که «قحطی در شهر غزه (شمال) رخ داده است و انتظار می‌رود تا پایان سپتامبر آینده به دیر البلح (مرکز) و خان ​​یونس (جنوب) نیز گسترش یابد.»

البرش خاطرنشان کرد که «غزه به آرامی در برابر چشمان جهانیان در حال مرگ است و قحطی در سکوتی هولناک جان مردم بی‌گناه را می‌گیرد.»

از دوم مارس گذشته رژیم تروریستی اسرائیل تمام گذرگاه‌های غزه را بسته و از ورود هرگونه کمک بشردوستانه جلوگیری کرده و با وجود انباشت کامیون‌های امدادی در مرزهایش، نوار غزه را در قحطی فرو برده است.

با حمایت آمریکا، رژیم تروریستی اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در غزه مرتکب نسل‌کشی، از جمله کشتار، گرسنگی، تخریب و آوارگی اجباری شده است و تمام درخواست‌های بین‌المللی و دستورات دادگاه بین‌المللی دادگستری برای توقف آن را نادیده گرفته است.

این نسل‌کشی منجر به شهید شدن ۶۲۹۶۶ فلسطینی، زخمی شدن ۱۵۹۲۶۶ نفر که اکثر آنها کودک و زن بودند، بیش از ۹۰۰۰ نفر مفقود، صد‌ها هزار نفر آواره و قحطی شد که جان ۳۲۲ فلسطینی از جمله ۱۲۱ کودک را گرفت.

منبع: آناتولی