وزیر میراث‌فرهنگی  گفت:زیرساخت‌های گردشگری لرستان تا پایان برنامه هفتم دست‌کم ۲ برابر خواهد شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان با برخورداری از طبیعتی کم‌نظیر، آبشار‌های پرشمار، غار‌ها و کوهستان‌های چشمگیر، در کنار پیشینه‌ای تاریخی و فرهنگی غنی، یکی از بالقوه‌ترین مقاصد گردشگری ایران به شمار می‌رود.

 این سرزمین که به «پایتخت آبشار‌های ایران» شهرت یافته، می‌تواند نه تنها میزبان گردشگران داخلی بلکه مقصدی جذاب برای گردشگران خارجی باشد. با این حال، سهم واقعی لرستان از صنعت گردشگری کشور بسیار ناچیز است و دلیل اصلی آن به ضعف عمیق در زیرساخت‌های گردشگری بازمی‌گردد.

 سید رضا صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روز جمعه در جریان سفر به استان لرستان گفت: تقویت زیرساخت‌های گردشگری در استان‌های به ویژه مناطقی که ظرفیت بیشتری دارند ابعاد مختلف اقتصاد و اشتغال را بهبود می‌بخشد که در این خصوص برای لرستان نیز برنامه‌های پنج‌ساله مشخص شده است.

وی تاکید کرد: زیرساخت‌های گردشگری لرستان تا پایان برنامه هفتم توسعه دست‌کم ۲ برابر خواهد شد و زمینه جذب بیشتر سرمایه‌گذاران در این بخش فراهم می‌شود.

وی در خصوص مشکل هتلینگ و کمبود تخت‌های اقامتی در مناطقی مانند لرستان ادامه داد: دولت مشوق‌های جدیدی در نظر گرفته و در این زمینه تسهیلات خاصی پیش‌بینی شده است که فردا (شنبه) در جلسه استانداری به این موضوع به طور کامل پرداخته خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: تا پایان برنامه هفتم توسعه، تکلیف استان روشن خواهد بود و هم در مرکز استان و هم در شهرستان‌ها زیرساخت‌های گردشگری باید دست‌کم ۲ برابر ظرفیت فعلی توسعه یابد.

صالحی امیری گفت: در این سفر تعهدات جدیدی برای استان متقبل خواهیم شد و با سرمایه‌گذاران نیز گفت‌و‌گو می‌کنیم تا بتوانند در زمینه زیرساخت‌های گردشگری بیش از پیش سرمایه‌گذاری کنند.

جاذبه‌های ناب لرستان پشت سد کمبود خدمات گردشگری

یکی از نخستین موانع در توسعه گردشگری لرستان، ضعف در شبکه‌ی راه‌های دسترسی است. بسیاری از مناطق دیدنی استان مانند آبشار بیشه، غار کلماکره یا دریاچه گهر مسیر‌هایی پرپیچ‌وخم و گاه خطرناک دارند که موجب خستگی و حتی بازگشت بسیاری از گردشگران می‌شود. نبود فرودگاه کارآمد با پرواز‌های مستمر و خطوط ریلی توسعه‌یافته نیز مزید بر علت است؛ به‌گونه‌ای که گردشگران خارجی عملاً مسیر آسانی برای ورود مستقیم به لرستان ندارند.

با وجود افزایش نسبی هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی در سال‌های اخیر، لرستان هنوز از نظر تعداد و کیفیت مراکز اقامتی با کمبود جدی مواجه است. بسیاری از گردشگران پس از یک روز گشت‌وگذار در طبیعت ناچار به اقامت در چادر یا بازگشت به شهر‌های همجوار می‌شوند. همچنین در بسیاری از جاذبه‌های طبیعی استان امکانات اولیه همچون سرویس بهداشتی استاندارد، رستوران و راهنمای گردشگری وجود ندارد.

بخش مهمی از ضعف زیرساختی لرستان نه در امکانات فیزیکی بلکه در حوزه تبلیغات و معرفی ظرفیت‌ها است. بسیاری از ایرانیان و تقریباً اکثر گردشگران خارجی نام لرستان را کمتر در فهرست مقاصد سفر می‌بینند. نبود بسته‌های تبلیغاتی حرفه‌ای، عدم استفاده مناسب از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های بین‌المللی، و همچنین غفلت از برند‌سازی فرهنگی موجب شده لرستان همچنان «گنجی پنهان» باقی بماند.

 نبود مدیریت یکپارچه و سرمایه‌گذاری پایدار

صنعت گردشگری نیازمند مدیریت یکپارچه و برنامه‌ریزی بلندمدت است. در لرستان پراکندگی وظایف میان نهاد‌های مختلف، نبود برنامه‌ی جامع توسعه گردشگری و ناپایداری سرمایه‌گذاری‌ها از عوامل مهم عقب‌ماندگی محسوب می‌شوند. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز به دلیل نبود حمایت‌های کافی، ضعف در زیرساخت‌های قانونی و مشکلات اقتصادی، کمتر رغبت به حضور در این حوزه دارند.

 آسیب به محیط‌زیست و میراث فرهنگی

نبود زیرساخت مناسب در بسیاری از جاذبه‌ها باعث شده گردشگران گاهی بدون نظارت وارد مناطق بکر شوند و در نتیجه محیط‌زیست طبیعی و آثار تاریخی در معرض آسیب قرار گیرد. این وضعیت نشان می‌دهد که توسعه‌ی زیرساخت‌ها نه تنها برای جذب گردشگر بلکه برای حفاظت از منابع طبیعی و تاریخی لرستان ضروری است.

لرستان می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری ایران بدل شود، اما تا زمانی که ضعف زیرساخت‌ها برطرف نشود، این ظرفیت عظیم در حد شعار باقی خواهد ماند. توسعه‌ی راه‌ها و حمل‌ونقل، افزایش و بهبود مراکز اقامتی، تبلیغات حرفه‌ای، حمایت از سرمایه‌گذاران و حفاظت از محیط‌زیست باید در اولویت قرار گیرد. گردشگری برای لرستان نه فقط یک فرصت اقتصادی بلکه مسیری برای اشتغال‌زایی جوانان، حفظ فرهنگ بومی و پیوند با جهان خارج است.

برچسب ها: گردشگری ، لرستان
