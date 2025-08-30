باشگاه خبرنگاران جوان - همیشه وقتی کلمه سودآوری را میشنویم اقتصاد و درآمد و پسانداز و سرمایهگذاری و به طور کلی، اعداد و ارقام در ذهن ما متبادر میشوند اما وقتی عمیقتر به آن نگاه میکنیم، متوجه میشویم که سودآوری در تمامی ابعاد زندگی، یکی از مفاهیمی است که فراتر از اعداد و ارقام بانکی است و این نشان میدهد که صرفاً پول و پُر شدن جیبها نیست.
پول بخش مهمی از زندگی مدرن امروز شده و این یک اصل انکارناپذیر است اما آیا تاکنون با وجود داشتن پول زیاد احساس پوچی و بیهدفی و... داشتهاید؟ یا برعکس، کارهایی انجام دادهاید که شاید با سود مالی زیادی همراه نبودهاند ولی با انجام آنها رضایت خاطر زیادی داشتهاید؟
سودآوری واقعی در تمامی ابعاد زندگی
مفهوم سودآوری واقعی در همه ابعاد زندگی به شیوههای مختلفی خودش را نشان میدهد؛ به طوریکه گاهی به شکل سود مالی و بعضی از مواقع، در قالب سود عاطفی و اجتماعی یا معنوی و درونی است.
اگرچه کسب درآمد و داشتن یک زندگی راحت از نظر مالی باعث سودآوری میشود و بخش مهمی از آن را شکل میدهد و باعث میشود که با امنیت و آسودهتر به رفع نیازهایمان بپردازیم و به دیگران هم کمک کنیم ولی این تمام ماجرا نیست و صرفاً بخشی از یک زنجیره را شکل میدهد.
سود عاطفی و اجتماعی، یکی دیگر از مواردی است که باید به آن هم، توجه کرد. چون انتخاب دوست، سبک زندگی و تعاملات اجتماعی مثبت بسیار مهم هستند؛ تا جاییکه وقتی دوستان خوبی داشته باشیم که روی کیفیت زندگی ما تأثیر مثبتی بگذارند و باعث رشد ما شوند و یا در جامعهای زندگی کنیم که باعث پیشرفت همدیگر شویم و حتی با وجود همه مشکلاتی که داریم نگاه مثبتی به چالشها داشته باشیم و برای برطرف شدن آنها تلاش کنیم اینها سرمایههایی هستند که شاید نتوان در هیچ بانکی دریافت کرد و دقیقاً مثل یک تیم فوتبال که اگرچه سرمایه و هزینه برایش بسیار مهم است ولی برای پیروزی و نتیجه مثبت به تلاش تمامی اعضای تیم و کادر آن نیاز دارد.
سود معنوی و درونی از دیگر موارد سودآوری است که با رضایت باطنی همراه است. مثلاً وقتی که افراد، کسب و کاری دارند که نه تنها برای خودشان بلکه برای دیگران هم ایجاد شغل میکند و درآمدزایی و سودآوری دارد نشاندهندهی مسئولیت اجتماعی آنهاست که حاکی از رقابت سالم و سود جمعی است که بر سود فردی ترجیح داده میشود و سودآوری را نشان میدهد که به نفع همه است. چون موفقیت پایدار، یک موفقیت همهجانبه است.
کارآفرینها و افراد موفق، نمونههای بارزی از این نوع سودآوری هستند. چون آنها با ایجاد شغل، ارزش افزوده و ارزآوری، نه تنها برای خودشان منفعت کسب میکنند، بلکه باعث ایجاد هدف و انگیزه در دیگران میشوند و چرخ اقتصاد را نیز، به حرکت درمیآورند و این حرکت، یک انرژی مثبت به وجود میآورد که به خودشان برمیگردد و رضایت درونی عمیقی برایشان به ارمغان میآورد و این دقیقاً همان جایی است که میبینیم سودآوری فقط نسبی نیست، بلکه یک چرخه پویا و زنده است.
اگر نگاهی جمعیتر، ملیتر و انسانیتر به موضوع سودآوری داشته باشیم. این نگاه، نه تنها به ما کمک میکند تا زندگی پربارتر و رضایتبخشتری داشته باشیم، بلکه باعث میشود تا دنیایی بهتر بسازیم و چه سودی بالاتر از این؟
حسین محمودی، کارشناس اقتصادی درمورد سودآوری در همه مراحل زندگی گفت: سودآوری در همه ابعاد زندگی، موضوعی است که قطعاً هر فردی به دنبال آن است، اما شاید گاهی ندانیم که کدام مسیر، کدام روش و کدام سبک زندگی میتواند ما را به سودآوری واقعی در تمام جنبههای حیات نزدیکتر کند.
سودآوری در نهایت به یک لذت و رضایت درونی عمیق منجر میشود و واقعیت این است که همه سودآوریها لزوماً ریالی یا دلاری نیستند و اغلب به یک رضایت باطنی ختم میشوند. البته ممکن است برخی این رضایت را در پول ببینند، اما غالباً پول در کنار مسئولیتهای اجتماعی میتواند لذت بسیار زیادی ایجاد کند و این سودآوری میتواند در انتخاب دوستان، انتخاب سبک زندگی، انتخاب فعالیت اقتصادی متناسب و در بخشهای مختلف زندگی، همافزایی ایجاد کند.
محمودی ادامه داد: افرادی که تعاملات اجتماعی بهتری دارند و نگاه مثبتتری به زندگی دارند و آن را ترکیبی از سختیها و پستی و بلندیها میدانند معمولاً نگاهشان این است که موفقیت باید همهجانبه باشد؛ به طوریکه همسایه باید موفق باشد، خودم باید موفق باشم و کشور هم، باید موفق باشد. چنین افرادی معمولاً سود جمعی را بر سود فردی ترجیح میدهند. چون آنها مانند دانشآموزی هستند که نمره ۱۸ دارد و به بقیه هم کمک میکند تا نمراتشان بالا بیاید و در رقابت خودش تلاش میکند نمره ۱۹ بگیرد، نه اینکه کاری کند تا نمرات بقیه پایینتر از او باشد و به اصطلاح رقابت ناسالمی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: معمولاً افراد کارآفرین و موفق، هم برای خودشان در حال کسب منفعت هستند و هم برای جامعه از طریق ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و ارزآوری و میزان رضایتشان معمولاً بالاتر است.
حتی در سطح اقتصاد هم میبینید که بسیاری از افراد، با وجود اینکه میدانند مثلاً قیمت دلار افزایشی است یا طلا یا کالاهایی که احتکار شوند سودآور خواهند بود، اما معمولاً ترجیح میدهند از طریق کسبوکار و ایجاد اشتغال به سود کمتری برسند اما رضایت درونی ناشی از آن را کسب کنند. انرژیای که از ایجاد اشتغال و رونق کسبوکار دریافت میکنند بسیار بالاتر از میزان سودآوری ریالی و ارزی است. بنابراین، سودآوری امری نسبی است و در همه مراحل زندگی میتواند موثر باشد.
معمولاً افرادی که این انرژی مثبت را از خودشان ساطع میکنند، انرژیهای مثبت را نیز جذب میکنند و جامعه و کائنات دست به دست هم میدهند و کمک میکنند تا در مراحل مختلف زندگی موفق باشند؛ بنابراین توصیه ما این است که نگاهی جمعیتر، ملیتر و انسانیتر به موضوع سودآوری داشته باشیم.
محمودی ادامه داد: افراد سعی میکنند با یک موضوع مشترک با اطرافیانشان، به خصوص افراد موفق، راههایی برای تعامل اجتماعی بیشتر فراهم کرده و اصطلاحاً « شبکهسازی » میکنند. یعنی از روابط خود بهره میبرند تا با افراد موفق بیشتر معاشرت داشته باشند و از توفیقهای آنها در مسائل مختلف از جمله مسائل اقتصادی و مالی بهرهمند شوند. این سودآوری شاید به صورت مستقیم نباشد، اما به نظر میرسد یک سودآوری بالقوه است که میتواند منافع و منابع فراوانی را در آینده نزدیک یا دور برایشان به همراه داشته باشد که بسیار مهم است.
این کارشناس اقتصادی گفت: مثلاً در نظام مدیریتی کشور و در جهان و با وجود ناترازی نظام مدیریتی که داریم مدیرانی که افراد توانمندتر و موفقتر را به همکاری دعوت میکنند و باعث ارتقاء سطح سازمان، نهاد، وزارتخانه و شرکت خودشان میشوند معمولاً در بخشهای دولتی هم، افراد موفقتری هستند. اما افرادی که به دلایل حفظ پُست، افراد ضعیفتر و ناتوانتر را جذب میکنند تا خودشان قویتر نشان داده شوند، آنها معمولاً دچار شکست میشوند که ما این موضوع را در نظام مدیریتی خودمان داریم و همین موضوع در سطح جامعه نیز برقرار است.
این کارشناس اقتصادی افزود: افرادی که با افراد موفقتر، باسوادتر، توانمندتر و باتجربهتر مراوده میکنند، معمولاً خودشان هم افراد موفقتری میشوند و در مقابل، افرادی که با افراد نسبتاً ضعیفتر، منفیتر و ناامیدتر معاشرت میکنند، باعث میشوند که در زندگی عادی خودشان دچار مشکل شوند. در نتیجه، در زندگی، مدیریت بخش دولتی، بخش خصوصی حتماً باید در کنار آدمهای موفقتر فعالیت کرد و افرادی هم که موفق هستند وقتی در کنار افراد ضعیفتر قرار میگیرند باید انگیزههای آنها را بالا ببرند تا این افراد هم، در مسیر موفقیت قرار بگیرند و بتوانند انرژی مثبتی برای خود آن افراد ایجاد کنند. این مصداق این شعر است که میگوید: "همنشین تو از تو به باید، تا تو را عقل و دین بیافزاید".