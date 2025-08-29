باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- جعفر جمیلی سرپرست دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت:کریدور شمال-جنوب یکی از پروژه‌های مهم حمل و نقل در ایران است که به ارتباط بین بندرهای شمالی و جنوبی کشور کمک می‌کند. این کریدور از بندر آستارا در شمال کشور آغاز می‌شود و به سمت بندرهای جنوبی مانند بندر امام خمینی، بوشهر، بندرعباس و چابهار ادامه می‌یابد.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای این کریدور انجام شده و به احتمال زیاد، این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۷ به بهره‌برداری خواهد رسید. این زمان‌بندی برای توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل در حمل و نقل در نظر گرفته شده است.

او بیان کرد:کریدور شمال-جنوب فرصتی برای تقویت ارتباطات تجاری و حمل و نقل در ایران فراهم می‌کند. با تکمیل این کریدور، شاهد رشد اقتصادی و تسهیل در حمل و نقل کالا خواهیم بود که می‌تواند به توسعه منطقه کمک کند.