ترامپ حفاظت اطلاعاتی کامالا هریس را لغو کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - طبق یک نامه که سی‌ان‌ان به آن دسترسی پیدا کرده، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، حمایت اطلاعاتی از کامالا هریس را لغو کرده است.

بر اساس قوانین فدرال، روسای جمهور سابق آمریکا تحت حفاظت دائمی سرویس اطلاعاتی قرار می‌گیرند، در حالی که معاونان رؤسای جمهور سابق پس از ترک منصب، به مدت شش ماه از حفاظت موقت برخوردارند.

مهلت حفاظت از هریس در ۲۱ ژوئیه گذشته به پایان رسید، اما جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق، پیش از ترک سمت خود، به صورت مخفیانه این مدت را برای یک سال دیگر تمدید کرده بود، تصمیمی که تا به حال افشا نشده بود. این همان دستوری است که ترامپ در نامه‌ای به تاریخ روز پنجشنبه، خطاب به «وزیر امنیت داخلی»، آن را لغو کرد.

در متن این نامه آمده است: «از تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۵، شما مجاز هستید هرگونه اقدامات امنیتی قبلاً مجاز را که فراتر از الزامات قانونی است، برای شخص زیر متوقف کنید: معاون سابق رئیس‌جمهور کامالا دی. هریس.»

لغو حفاظت هریس در حالی صورت می‌گیرد که او خود را برای یک تور تبلیغاتی گسترده برای کتاب جدیدش با عنوان «۱۰۷ روز» آماده می‌کند. این کتاب قرار است در ۲۳ سپتامبر منتشر شود و به تجربه او در کارزار کوتاه ریاست‌جمهوری خود می‌پردازد.

کرستن آلن، مشاور ارشد هریس، به سی‌ان‌ان گفت که «معاون سابق رئیس‌جمهور از سرویس اطلاعاتی به خاطر حرفه‌ای بودن، فداکاری و تعهد تزلزل‌ناپذیرشان به امنیت، قدردانی می‌کند.»

به گفته منابع آگاه از تمهیدات امنیتی هریس، او به دلیل اینکه اولین زن و اولین زن سیاه‌پوست بود که به منصب معاونت ریاست‌جمهوری آمریکا رسید، با چالش‌های خاصی رو‌به‌رو بود. این نگرانی‌های امنیتی با اعلام نامزدی او افزایش یافت و حتی پس از پایان کارزار انتخابات تا ژانویه، در فضای سیاسی پرالتهاب پس از انتخابات، در سطح بالایی باقی ماند.

لغو تیم حفاظت او تنها به معنی نبود حفاظت شخصی ۲۴ ساعته نیست، بلکه شامل توقف تحلیل مداوم خطرات امنیتی و نظارت بر تهدید‌ها از طریق ایمیل، پیامک و رسانه‌های اجتماعی نیز می‌شود. نزدیکان او نگرانند که این امر منجر به از دست رفتن دسترسی به هشدار‌های امنیتی مهم شود و حتی منزلش در لس‌آنجلس نیز دیگر تحت حفاظت فدرال نخواهد بود. کارشناسان امنیتی تأکید می‌کنند که فراهم کردن سطح مشابهی از حفاظت به صورت خصوصی، ممکن است سالانه میلیون‌ها دلار هزینه داشته باشد.

منبع: آر تی