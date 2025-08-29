ترامپ حفاظت اطلاعاتی کامالا هریس را لغو کرد

ترامپ در یک دستور اجرایی، حفاظت اطلاعاتی از کامالا هریس را لغو کرد، اقدامی که به طور بالقوه زندگی شخصی و عمومی او را به خطر می‌اندازد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - طبق یک نامه که سی‌ان‌ان به آن دسترسی پیدا کرده، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، حمایت اطلاعاتی از کامالا هریس را لغو کرده است.

بر اساس قوانین فدرال، روسای جمهور سابق آمریکا تحت حفاظت دائمی سرویس اطلاعاتی قرار می‌گیرند، در حالی که معاونان رؤسای جمهور سابق پس از ترک منصب، به مدت شش ماه از حفاظت موقت برخوردارند.

مهلت حفاظت از هریس در ۲۱ ژوئیه گذشته به پایان رسید، اما جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق، پیش از ترک سمت خود، به صورت مخفیانه این مدت را برای یک سال دیگر تمدید کرده بود، تصمیمی که تا به حال افشا نشده بود. این همان دستوری است که ترامپ در نامه‌ای به تاریخ روز پنجشنبه، خطاب به «وزیر امنیت داخلی»، آن را لغو کرد.

در متن این نامه آمده است: «از تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۵، شما مجاز هستید هرگونه اقدامات امنیتی قبلاً مجاز را که فراتر از الزامات قانونی است، برای شخص زیر متوقف کنید: معاون سابق رئیس‌جمهور کامالا دی. هریس.»

لغو حفاظت هریس در حالی صورت می‌گیرد که او خود را برای یک تور تبلیغاتی گسترده برای کتاب جدیدش با عنوان «۱۰۷ روز» آماده می‌کند. این کتاب قرار است در ۲۳ سپتامبر منتشر شود و به تجربه او در کارزار کوتاه ریاست‌جمهوری خود می‌پردازد.

کرستن آلن، مشاور ارشد هریس، به سی‌ان‌ان گفت که «معاون سابق رئیس‌جمهور از سرویس اطلاعاتی به خاطر حرفه‌ای بودن، فداکاری و تعهد تزلزل‌ناپذیرشان به امنیت، قدردانی می‌کند.»

به گفته منابع آگاه از تمهیدات امنیتی هریس، او به دلیل اینکه اولین زن و اولین زن سیاه‌پوست بود که به منصب معاونت ریاست‌جمهوری آمریکا رسید، با چالش‌های خاصی رو‌به‌رو بود. این نگرانی‌های امنیتی با اعلام نامزدی او افزایش یافت و حتی پس از پایان کارزار انتخابات تا ژانویه، در فضای سیاسی پرالتهاب پس از انتخابات، در سطح بالایی باقی ماند.

لغو تیم حفاظت او تنها به معنی نبود حفاظت شخصی ۲۴ ساعته نیست، بلکه شامل توقف تحلیل مداوم خطرات امنیتی و نظارت بر تهدید‌ها از طریق ایمیل، پیامک و رسانه‌های اجتماعی نیز می‌شود. نزدیکان او نگرانند که این امر منجر به از دست رفتن دسترسی به هشدار‌های امنیتی مهم شود و حتی منزلش در لس‌آنجلس نیز دیگر تحت حفاظت فدرال نخواهد بود. کارشناسان امنیتی تأکید می‌کنند که فراهم کردن سطح مشابهی از حفاظت به صورت خصوصی، ممکن است سالانه میلیون‌ها دلار هزینه داشته باشد.

منبع: آر تی

برچسب ها: کامالا هریس ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
حمایت از عملکرد ترامپ در سیاست خارجی به ۱۴- رسید
ترامپ و سیاست جنگ: وعده‌های صلح یا ابزار بحران
ترامپ، رسانه‌ها و افسانه آزادی بیان در آمریکا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیشنهاد سازمان ملل به ایران و اروپایی‌ها برای استفاده از «فرصت ۳۰ روزه» احیای برجام
آلمان از اتباعش خواست ایران را ترک کنند
آمریکا حمایت خود را از فعال‌سازی مکانیسم ماشه اعلام کرد
مسکو: اعمال تحریم علیه ایران پیامد‌های جبران ناپذیری دارد
آنکارا به اسرائیل: خداحافظ
استقبال کالاس از فرصت ۳۰روزه برای یافتن راه‌حل برنامه هسته‌ای ایران
سید الحوثی: تحول کیفی موشک‌های ما اسرائیل را نگران کرده است
خسارت ۱۰۰ میلیون دلاری ایران به یک شرکت صهیونیستی
انگلیس سفیر روسیه را احضار کرد
لفاظی وزیر اسرائیلی درباره کنترل شهر غزه
آخرین اخبار
بن گویر: ترکیه همان حماس است
استقبال حماس از تصمیم ترکیه برای قطع کامل روابط با رژیم اسرائیل
میلیون‌ها یمنی در حمایت از غزه به خیابان‌ها آمدند
سفر نادر پوتین به چین؛ از دیدار با رهبران ایران، هند و ترکیه تا امضای قرارداد‌های انرژی
ترامپ حفاظت اطلاعاتی کامالا هریس را لغو کرد
آنکارا به اسرائیل: خداحافظ
هشدار سازمان جهانی بهداشت: بحران دارو همزمان با افزایش بیماری‌های نادر در غزه
قطحی در غزه تاکنون جان ۳۲۲ نفر را گرفته است
ضرر بی‌سابقه استارباکس در مالزی درپی تحریم مردمی
تظاهرات گسترده در استرالیا در حمایت از فلسطین
سوئد سفیر روسیه را احضار کرد
۵۹کشته و مفقود در پی واژگونی قایق در سواحل موریتانی
واکنش اسرائیل به محرومیت از نمایشگاه تسلیحات لندن
آلمان از اتباعش خواست ایران را ترک کنند
مسکو: اعمال تحریم علیه ایران پیامد‌های جبران ناپذیری دارد
چین: مکانیسم ماشه کارساز نیست
بیکاری گسترده و کاهش قدرت خرید در افغانستان
انگلیس: دعوتی از اسرائیل برای نمایشگاه تسلیحات لندن نشده است
استقبال کالاس از فرصت ۳۰روزه برای یافتن راه‌حل برنامه هسته‌ای ایران
تاکید وزرای خارجه ایتالیا و عربستان بر راه حل دو دولتی در فلسطین
حملات هوایی اسلام‌آباد «ظالمانه» و «نقض حاکمیت افغانستان» است
گزینه‌های ترامپ برای کاهش تحریم‌های روسیه در مقایسه با اروپا محدود است
لفاظی وزیر اسرائیلی درباره کنترل شهر غزه
برزیل درصدد اعمال تعرفه تلافی جویانه علیه آمریکا
افزایش ۸.۲ درصدی بودجه دفاعی کره جنوبی
پیشنهاد سازمان ملل به ایران و اروپایی‌ها برای استفاده از «فرصت ۳۰ روزه» احیای برجام
سید الحوثی: تحول کیفی موشک‌های ما اسرائیل را نگران کرده است
صدراعظم آلمان: دیداری میان پوتین و زلنسکی در چشم‌انداز نیست
اتحادیه اروپا در آستانه تحریم اسرائیل درپی بحران انسانی در غزه
انگلیس سفیر روسیه را احضار کرد