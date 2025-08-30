غار ماهی کور لرستان یکی از پدیده‌های شگفت‌انگیز و کم‌نظیر طبیعی ایران است که از منظر زمین‌شناسی، زیست‌شناسی و حتی میراث طبیعی، اهمیت جهانی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - غار ماهی کور که در نزدیکی شهرستان دورود در استان لرستان قرار دارد، به دلیل میزبانی گونه‌ای نادر از ماهی‌های غارنشین کور، شهرت یافته است.

غار ماهی کور در رشته‌کوه‌های زاگرس و در دل سنگ‌های آهکی شکل گرفته است.

نخستین اثر طبیعی ملی استان لرستان؛ زیستگاه گونه اندمیک ماهی کور

این غار در سال ۱۳۸۴ به عنوان نخستین اثر طبیعی ملی استان لرستان به ثبت رسید، که تأکیدی بر اهمیت ملی آن است.

گونه‌های اندمیک ماهی کور دارای ارزش ژنتیکی بی‌نظیری هستند که در هیچ جای دیگری از دنیا یافت نمی‌شوند.

 ورودی غار نسبتاً کوچک و دسترسی به آن دشوار است، اما همین عامل باعث شده تا زیست‌بوم داخلی آن از تغییرات انسانی مصون‌تر بماند. 

فضای داخلی غار تاریک، مرطوب و خنک است و جریان آب زلالی از آن می‌گذرد که زیستگاه اصلی ماهیان کور محسوب می‌شود.

غار ماهی کور لرستان؛ موزه زنده تکامل در دل ایران/ فردا لطفا منتشر شود

ماهی کور لرستان؛ سفیر ناشناخته اعماق تاریک

گونه‌ای که در این غار زیست می‌کند، به نام ماهی کور ایرانی (Iranocypris typhlops) شناخته می‌شود. این ماهی ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد:

 فاقد چشم است یا چشم‌هایش تحلیل‌رفته‌اند. بدنش نیمه‌شفاف بوده و رنگ‌دانه‌های کمی دارد.

 اندام‌های حسی‌اش، به‌ویژه خط جانبی، بسیار قوی است تا در تاریکی مطلق بتواند محیط را درک کند.

این ماهی یکی از معدود گونه‌های کور آب شیرین در جهان است و از نظر علمی اهمیت بسیاری دارد، چرا که به پژوهشگران کمک می‌کند روند تکامل اندام‌ها، سازگاری با تاریکی و ژنتیک را بررسی کنند.

غار ماهی کور لرستان؛ موزه زنده تکامل در دل ایران/ فردا لطفا منتشر شود

زیستگاه شگفت‌انگیز ماهی کور؛ پیوندی نادر میان طبیعت و فرگشت

غار ماهی کور لرستان به دلیل میزبانی این گونه نادر، یک میراث طبیعی ملی و جهانی به شمار می‌رود. در واقع، ماهی کور لرستان تنها در همین نقطه یافت می‌شود و هیچ زیستگاه دیگری در دنیا ندارد. همین موضوع باعث شده آن را در فهرست گونه‌های بسیار آسیب‌پذیر و در معرض خطر انقراض قرار دهند.

تهدید‌های اصلی برای این زیستگاه شامل آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی، تخریب زیستگاه به دلیل گردشگری بی‌ضابطه و تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب زیرزمینی است.

غار ماهی کور لرستان؛ موزه زنده تکامل در دل ایران/ فردا لطفا منتشر شود

غار ماهی کور لرستان؛ گنجینه‌ای پنهان از راز‌های تکامل برای گردشگری

غار ماهی کور نه‌تنها برای پژوهشگران بلکه برای طبیعت‌گردان و علاقه‌مندان به پدیده‌های کمیاب طبیعی جذاب است. 

البته ورود به غار باید با نظارت سازمان محیط‌زیست و در قالب تور‌های علمی یا اکوتوریسم پایدار انجام گیرد تا آسیبی به زیست‌بوم حساس آن وارد نشود.

غار ماهی کور لرستان نمونه‌ای استثنایی از همزیستی طبیعت و تکامل زیستی است. این غار نه‌تنها بخشی از هویت طبیعی استان لرستان و ایران محسوب می‌شود، بلکه از منظر جهانی نیز اهمیت دارد. 

حفاظت از آن نیازمند آگاهی عمومی، مدیریت زیست‌محیطی دقیق و مشارکت مردم محلی است. بی‌تردید، غار ماهی کور می‌تواند به‌عنوان یک نماد ملی حفاظت از گونه‌های کمیاب و میراث طبیعی شناخته شود.

برچسب ها: گردشگری ، لرستان
خبرهای مرتبط
مدیرکل میراث فرهنگی استان خبر داد؛
تعطیلی تمامی تور‌های گردشگری لرستان
طبیعت دلنواز لرستان در بهار + فیلم
قطعه‌ای از بهشت در لرستان + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۸ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
غار ماهی کور در بخش پاپی و شهرستان خرم‌آباد واقع شده است نه شهرستان دورود
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۲۱:۲۶ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
غار ماهی کور در بخش پاپی و جز خرم آباد می باشد
۲
۳
پاسخ دادن
آلودگی فاضلاب در قلب طبیعت؛ وقتی گهر هم نفس کم می‌آورد
از کنترل سیلاب تا گردشگری؛ دستاوردهای چندوجهی سد کمندان
زنان، پیشتاز عرصه سوادآموزی در لرستان
پرواز لک‌لک‌ها در بدرقه ماه نو
کالاهای خاک‌خورده در انبارها، سرمایه‌های تازه اقتصاد لرستان شدند
دلفان؛ زنبورستان طلایی ایران با برداشت یک‌هزار تن عسل در سال
از خوشه‌های زرین تا ارزآوری؛ آینده صادرات گندم لرستان
۷۷ درصد خانه‌های روستایی لرستان ایمن شدند
پناهگاه شهرداری؛ مقصد سگ‌های بی‌صاحب خرم‌آباد
شرکت‌های پشتیبان، حلقه مفقوده مشاغل خانگی در لرستان
آخرین اخبار
چراغ‌های خاموش، خطر‌های روشن؛ ضعف روشنایی در محور‌های لرستان
فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی؛ تحقق ۳۳۰ پروژه خرم آباد با تزریق ۴۷ هزار میلیارد تومان
زیرساخت‌های لرستان؛ از وعده‌های نیمه‌تمام تا اعتبارات تازه کارگزاری‌ها
شرکت‌های پشتیبان، حلقه مفقوده مشاغل خانگی در لرستان
از خوشه‌های زرین تا ارزآوری؛ آینده صادرات گندم لرستان
۷۷ درصد خانه‌های روستایی لرستان ایمن شدند
دلفان؛ زنبورستان طلایی ایران با برداشت یک‌هزار تن عسل در سال
پناهگاه شهرداری؛ مقصد سگ‌های بی‌صاحب خرم‌آباد
کالاهای خاک‌خورده در انبارها، سرمایه‌های تازه اقتصاد لرستان شدند
پرواز لک‌لک‌ها در بدرقه ماه نو
از کنترل سیلاب تا گردشگری؛ دستاوردهای چندوجهی سد کمندان
زنان، پیشتاز عرصه سوادآموزی در لرستان
آلودگی فاضلاب در قلب طبیعت؛ وقتی گهر هم نفس کم می‌آورد
افتتاح خط ۳۰ اینچ نفت ترش؛ توسعه انرژی در لرستان به مرحله جدید رسید
طبیعت لرستان آماده استقبال از گردشگران بومی و خارجی
ماهوردشت لرستان مقصد نوین گردشگران
بازگشت «کیوار» به خط تولید؛ جان تازه‌ای برای صنعت لبنیات لرستان
وعده‌های ناتمام پرداخت تسهیلات در گذر ۶ سال بعد از سیل ۹۸
ساخت نخستین کارخانه تولید کود کلات کشور در لرستان
لرستان، قطب بی‌رقیب گردوی ایران
لرستان دروازه تازه صادرات صنایع دستی ایران
روند کند بازسازی جاده‌ها پس از سیل ۱۳۹۸ در لرستان
سومین نیروگاه خورشیدی شرکت نفت در لرستان عملیاتی شد
کمبود زیرساخت‌ها؛ مانع اقامت گردشگران در لرستان
پرورش ماهیان زینتی؛ از بروجرد به بازارهای جهانی
افزایش چشمگیر حمایت‌های مالی از مددجویان لرستان
افتتاح دو خط از کمربندی دورود پس از ۱۲ سال در دهه فجر؛ گامی مهم در بهبود ترافیک شهری
چگنی قطب تولید سنگ گوهره در جهان؛ تولید سالانه بیش از یک میلیون تن
وجود ۲۷۰۰ پروژه بر زمین مانده میراث فرهنگی در کشور