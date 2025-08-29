باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم عزیزی در واکنش به اقدام اخیر اروپاییها در فعال سازی مکانیسم ماشه گفت: اروپا که خود آویزان آمریکا است، توانایی چندانی برای پیشبرد مسائل خود ندارد و اسنپ بک هم تاثیری در تحریمها ندارد.
عزیزی خاطرنشان کرد: غربیها در برجام تحریمهای گستردهای اعمال کردند و هیچ کدام از تحریمها نیز علی رغم تعهداتی که دادند لغو نشد لذا اسنپ بک هم در این معادلات نقشی ندارد.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر نیز اروپا با اسنپ بک به دنبال ایجاد فضایی جدید برای خود است که توسط آمریکاییها نادیده گرفته شد.
او افزود: آنها با جریان سازی رسانهای به دنبال ایجاد هراس در ایران با اسنپ بک هستند و نباید به این هیاهو توجه کرد.
عزیزی ادامه داد: در این راستا کمیسیون امنیت ملی و مجلس در هفته آتی جلساتی برای بررسی این موضوع خواهد داشت و بهترین تصمیم که منافع ملی را تامین کند گرفته خواهد شد.
منبع: دفتر نماینده مجلس در شیراز