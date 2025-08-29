رئیس‌جمهور ضمن ابراز همدردی با دولت و مردم پاکستان به دلیل وقوع سیل، آمادگی ایران را برای هرگونه همکاری، امدادرسانی و کمک‌های انسان‌دوستانه اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در تماس تلفنی با شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، با قدردانی از میزبانی شایسته و مذاکرات سازنده مقامات پاکستانی در جریان سفر اخیر خود به اسلام‌آباد، مراتب همدردی و تسلیت صمیمانه دولت و ملت ایران را به مناسبت وقوع سیل و خسارات جانی و مالی ناشی از آن به دولت و مردم پاکستان ابراز داشت.

رئیس جمهور کشورمان ضمن تأکید بر پیوندهای تاریخی و برادرانه دو ملت، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه همکاری، امدادرسانی و کمک‌های انسان‌دوستانه اعلام کرد.

نخست وزیر پاکستان نیز در این گفت‌وگو با ابراز خرسندی از تماس تلفنی با دکتر پزشکیان و قدردانی از پیام تسلیت و همبستگی ملت ایران، این رویکرد را نشانه‌ای از عمق دوستی و صمیمیت دیرینه میان دو کشور دانست و خاطرنشان کرد که ایران و پاکستان همواره در شرایط دشوار در کنار یکدیگر بوده و خواهند بود.

در ادامه این گفت‌وگو، طرفین توافق کردند در حاشیه اجلاس آتی سازمان همکاری شانگهای در چین، دیدار و گفت‌وگویی حضوری داشته و روند تعاملات و توافقات دوجانبه و چندجانبه را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.

نخست وزیر پاکستان همچنین از رئیس جمهوری اسلامی ایران خواست سلام‌ها و تحیات گرم وی را به محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران ابلاغ نماید.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، سیل پاکستان
خبرهای مرتبط
رئیس‌جمهور امشب درباره چه موضوعاتی و با چه افرادی سخن می‌گوید؟
سفر نادر پوتین به چین؛ از دیدار با رهبران ایران، هند و ترکیه تا امضای قرارداد‌های انرژی
افتتاح ۲ طرح راهبردی وزارت نفت و ۷۲۲ طرح وزارت صمت با دستور رئیس جمهور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وزیر خارجه آمریکا با توهین، اروپا را مجبور به فعال‌سازی مکانیسم ماشه کرد
گفت‌وگوی پزشکیان با ۳ فعال رسانه‌ای امشب پخش می‌شود
عراقچی: تلاش‌های تروئیکا برای احیای قطعنامه‌های شورای امنیت اعتبار ندارد
با شهدای مدافع وطن؛ شهید سرهنگ میثم محمدی
ایران در واکنش به اقدام ضدایرانی اروپا: شورای امنیت دست رد به دغل‌کاری سیاسی ناروا بزند
دیدار لاریجانی با خانواده شهیدان محرابی و شادمانی
حجت‌الاسلام حاج علی اکبری: نقطه کانونی اتحاد مقدس، ایران قوی است
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
واکنش دستیار رهبری انقلاب به فعال‌سازی اسنپ‌بک
بقائی: «ناقض بزرگ» قواعد بازی را برای سه کشور اروپایی دیکته می‌کند
آخرین اخبار
افزایش سرمایه اجتماعی مهم‌ترین دغدغه مرحوم ابوترابی بود
اعلام آمادگی ایران برای امدادرسانی به سیل‌زدگان پاکستانی
عراقچی: تصمیم تروئیکای اروپایی تأثیرات منفی قابل‌توجهی بر دیپلماسی خواهد داشت
رئیس‌جمهور امشب درباره چه موضوعاتی و با چه افرادی سخن می‌گوید؟
مقابله با سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا در منطقه خاورمیانه ضروری است
واکنش دستیار رهبری انقلاب به فعال‌سازی اسنپ‌بک
افتتاح ۲ طرح راهبردی وزارت نفت و ۷۲۲ طرح وزارت صمت با دستور رئیس جمهور
حجت‌الاسلام حاج علی اکبری: نقطه کانونی اتحاد مقدس، ایران قوی است
بقائی: «ناقض بزرگ» قواعد بازی را برای سه کشور اروپایی دیکته می‌کند
جهش فعالیت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت
دیپلماسی امنیتی با همسایگان، اولویت مهم وزارت کشور در یک سال گذشته بود
وزیر خارجه آمریکا با توهین، اروپا را مجبور به فعال‌سازی مکانیسم ماشه کرد
تقویت اقتصاد ملی و حمایت از اشتغال محرومین با تکیه بر وام اشتغال
گفت‌وگوی پزشکیان با ۳ فعال رسانه‌ای امشب پخش می‌شود
با شهدای مدافع وطن؛ شهید سرهنگ میثم محمدی
دیدار لاریجانی با خانواده شهیدان محرابی و شادمانی
عراقچی: تلاش‌های تروئیکا برای احیای قطعنامه‌های شورای امنیت اعتبار ندارد
ایران در واکنش به اقدام ضدایرانی اروپا: شورای امنیت دست رد به دغل‌کاری سیاسی ناروا بزند
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
مسجد باید صدای مردم باشد/ دشمن به دنبال ایجاد شکاف میان امام و امت است
پزشکیان با نمایندگان اقشار مختلف گفت‌و‌گو خواهد کرد
پزشکیان: پایمردی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه ثبات قدم آنان در دفاع از میهن را به جهانیان ثابت کرد
خط حزب‌الله ۵۰۸/ رمزگشایی از نقشه دشمن علیه «اتحاد مقدس»
ایران: اعضای شورای امنیت در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارند