ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، امروز جمعه، اذعان کرد که کییف نخواهد توانست تمامی اراضی خود را با ابزارهای نظامی پس بگیرد. او در یک کنفرانس خبری گفت: «ما درک میکنیم که اوکراین امروز نمیتواند با زور اسلحه همه اراضی را بازپس بگیرد.»
زلنسکی از پارلمانهای کشورهای اروپایی و کنگره آمریکا خواست تا از تضمینهای امنیتی که در حال حاضر وجود ندارند، حمایت کنند. او گفت: «ما تضمینهای امنیتی از کشورهای اروپایی و آمریکا میخواهیم که به ترتیب توسط پارلمانها و کنگره پشتیبانی شوند. ما تضمینهای امنیتی الزامآور قانونی میخواهیم، ما نه یادداشت بوداپست را میخواهیم و نه توافقنامههای مینسک را، بلکه یک سند جدی میخواهیم.»
این موضعگیری زلنسکی یک تغییر احتمالی در لحن او محسوب میشود. پیش از این و قبل از دیدار با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، زلنسکی اعلام کرده بود که اوکراین هیچگونه امتیاز ارضی نخواهد داد. در یک سخنرانی در ۲۳ اوت به مناسبت روز پرچم، او گفت که اوکراین «از اراضی خود دست نخواهد کشید».
اظهارات زلنسکی پس از یک سری دیدارهای دیپلماتیک مطرح شد. ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در دیداری که ۱۵ اوت در آلاسکا داشتند، راههای حل درگیری در اوکراین را مورد بحث قرار دادند. پس از این نشست، پوتین به امکان پایان دادن به درگیری اشاره و بر تمایل روسیه برای دستیابی به یک راهحل درازمدت تأکید کرد.
ترامپ نیز در همین راستا، اعلام کرد که با پوتین بر سر «بسیاری از نکات» در مورد مسئله اوکراین به توافق رسیدهاند، اما در مورد تعدادی از مسائل به توافق نرسیدهاند.
پس از دیدار با پوتین، ترامپ جلسهای در واشنگتن با زلنسکی و رهبران اتحادیه اروپا برگزار کرد و سپس اعلام کرد که فرانسه، آلمان و انگلیس تمایل دارند نیروهایی را در اوکراین مستقر کنند. او با این حال اضافه کرد که در دوران ریاستجمهوری او، هیچ نیروی آمریکایی در اوکراین حضور نخواهد داشت.
در مقابل، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که هرگونه سناریویی برای استقرار نیروهای کشورهای عضو ناتو در اوکراین برای روسیه کاملاً غیرقابل قبول بوده و به معنای تشدید شدید درگیری است. این وزارتخانه پیش از این، اظهارات انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی در مورد احتمال استقرار نیروی نظامی ناتو در اوکراین را به عنوان تحریک به ادامه عملیات نظامی توصیف کرده بود.
