یک مقام سابق سازمان جاسوسی اسرائیل هشدار داد که حزب‌الله توان نظامی خود را بازسازی کرده و اتکا به توهم ضعف این جنبش یک اشتباه راهبردی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرهنگ ذخیره ژاک نیریا، رئیس سابق بخش سوریه و لبنان در سازمان جاسوس رژیم تروریستی اسرائیل نسبت به خطر اتکا به آنچه  توهم ضعف حزب‌الله خواند، هشدار داد. او تاکید کرد که حزب‌الله توانایی‌های نظامی خود را بازسازی کرده و قصد رها کردن سلاح خود را ندارد.

در یک مصاحبه تلویزیونی، نیریا گفت: «از ماه نوامبر، حزب‌الله صفوف خود را بازسازی کرده، ساخت پهپاد‌ها و سلاح‌ها را از سر گرفته و به طور قاطع بر پایبندی به سلاح خود تاکید کرده است.»

نیریا اشاره کرد که «ظهور نادر شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، با لباس نظامی، نشان‌دهنده مسیری رو به تشدید تنش است». به گفته او، این امر «همزمان با افزایش تنش‌ها بین لبنان و آمریکا رخ می‌دهد، که اخیرا با لغو سفر تام براک، فرستاده آمریکا به جنوب لبنان، در پی اعتراضات خشمگین علیه حضور آمریکا، نمایان شد.»

در مورد سوریه، نیریا به «تاکید مقامات اسرائیلی بر مذاکره برای دستیابی به توافق امنیتی قبل از پایان سپتامبر» اشاره کرد و توضیح داد که «دمشق خواهان بازگشت به مرز‌های سال ۱۹۷۴ و تضمین آرامش در جبهه جنوبی است.»

او در سایه آنچه «دو دشمن مشترک: ایران و حزب‌الله» خواند، معتقد است که «اسرائیل در آرام کردن جبهه سوریه منافعی دارد» و خواستار «استفاده از فرصت سیاسی برای دستیابی به تفاهمات امنیتی در مرز با سوریه» شد.

پیش از این، ابومحمد الجولانی، رئیس دوره انتقالی در سوریه و سرکرده تحریرالشام گفته بود که «سوریه و اسرائیل دشمنان مشترکی دارند و ما می‌توانیم نقش کلیدی در امنیت منطقه‌ای ایفا کنیم.»

منبع: المیادین

برچسب ها: حزب الله لبنان ، ارتش اسرائیل
۲۱:۵۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
خدا را شکر، زنده باد حزب الله لبنان
