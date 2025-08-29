صابری نه اولین طنزپرداز این سرزمین بود و نه آخرین، اما لقب «پدر طنز معاصر» را به دست آورد؛ لقبی که فقط حاصل جسارت قلمش نبود، بلکه ریشه در نگاهش به طنز داشت. او طنز را ابزار تخریب نمی‌دید، بلکه زبان نقادی می‌دانست؛ زبانی که با ادب فارسی و با اخلاق اجتماعی پیوند خورده بود. رضا رفیع،طنزپرداز پیش‌تر درباره‌اش گفته است که «کیومرث صابری طنزپردازی آشنا به فوت و فن کار بود و متون کهن را می‌شناخت و با شگردها و شیوه‌های طنزپردازی عجین بود و در یک کلام استاد این کار. رمز موفقیت گل‌آقا، پسند مردم و مسئولان بود.»

این پسند، نتیجه پایبندی صابری به اصولی بود که خود برگزیده بود؛ وفاداری به انقلاب، پرهیز از دشمن‌شادکنی، و حفظ عفت قلم. اصولی که در هر «دو کلمه حرف حساب» و در هر شماره «گل‌آقا» رعایت می‌شد و به طنز او وقار و ماندگاری می‌بخشید.