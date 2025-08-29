باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر، روادید عده‌ای از مقامات سازمان آزادی‌بخش فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطین را لغو یا از صدور آن جلوگیری کرده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای مدعی شد که دو نهاد مذکور به دلیل «عدم پایبندی به تعهداتشان و تضعیف چشم‌انداز صلح» از صدور روادید منع شده‌اند. هنوز جزئیاتی در مورد اسامی این افراد اعلام نشده و مشخص نیست که آیا محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که قصد سخنرانی در مجمع عمومی را دارد، شامل این محدودیت‌ها می‌شود یا خیر.

ریاض منصور، سفیر فلسطین در سازمان ملل به خبرنگاران گفت که آنها در حال بررسی معنای این اقدام آمریکا و نحوه اعمال آن هستند و اینکه هیئت فلسطینی بر اساس آن پاسخ خواهد داد.

آمریکا در حالی این اقدام را انجام می‌دهد که اکثر کشور‌ها در حال به رسمیت شناختن کشور فلسطین هستند. کانادا، انگلیس، استرالیا و فرانسه که همگی متحدان نزدیک واشنگتن به شمار می‌روند، در هفته‌های اخیر اعلام کرده‌اند که قصد دارند در مجمع عمومی سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

طبق توافقنامه مقر سازمان ملل در سال ۱۹۴۷، آمریکا موظف است به دیپلمات‌های خارجی اجازه دسترسی به سازمان ملل در نیویورک را بدهد. اما واشنگتن گفته است که می‌تواند به دلایل امنیتی و سیاست خارجی، صدور روادید را رد کند.

منبع: رویترز