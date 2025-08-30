مجارستان: اروپا نتوانست روسیه را «مهار» کند

مجارستان تاکید کرد که نخبگان اروپایی نتوانستند روسیه را «مهار» کنند و به جای پایان دادن به درگیری، آن را جهانی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان، اظهار داشت که رهبران غربی علیرغم تلاش‌های «جنبش طرفدار جنگ اروپا» در «مطیع کردن روسیه» شکست خورده‌اند.

سیارتو در مصاحبه‌ای افزود: «روسیه نه از نظر اقتصادی و نه از هیچ نظر دیگری مطیع نشده است.» او خاطرنشان کرد که رهبران غربی اشتباهات سیاسی مرتکب شده‌اند و تلاشی برای پایان دادن به درگیری در اوکراین نکرده‌اند.

سیارتو در پایان گفت: «آن‌ها به جای پایان دادن به درگیری، آن را جهانی کردند. آنها تصمیماتی گرفتند که منجر به ضرر و زیان برای اروپا در زمینه‌های اجتماعی، امنیتی و اقتصادی شد. وقتی درگیری پایان یابد، دوست دارم پاسخی به این سوال بشنوم که چرا آنها این استراتژی را انتخاب کردند.»

پیش از این وزیر امور خارجه مجارستان، بر عدم اعتماد خود به توانایی اوکراین برای برآورده کردن معیار‌های عضویت در اتحادیه اروپا تأکید کرد. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان نیز در همین راستا اظهار داشت که بروکسل می‌خواهد کی‌یف تا سال ۲۰۳۰ به اتحادیه اروپا بپیوندد، اما تصمیم نهایی بر عهده بوداپست است.

منبع: اسپوتنیک

