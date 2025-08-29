باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مجموعه پادگان ۰۷ خرم آباد به سبب قدمت خود و وجود بناهای تاریخی در فهرست آثار ملی ثبت شده است. برخی از این تاریخچهها به دوره پهلوی اول بازمیگردند و فضای پادگان عمدتاً کاربری نظامی آموزشی داشته است.
در سالهای گذشته، این پادگان در اجرای قانون «خروج پادگانها از مناطق شهری» تخلیه شده و بخشی از آن در قالب مناقصه به فروش گذاشته شد که این حرکت با واکنش منفی مردم روبهرو گردید؛ چرا که فروش زمین باعث ترس از ساختوساز مسکونی و تجاری در بافت تاریخی شهر شده بود.
مخالفت عمومی و خواست حفظ ارزشهای فرهنگی
واکنش شهروندان خرمآباد به واگذاری اراضی با تشکیل زنجیره انسانی دور محوطه پادگان نشان داد که موضوع اهمیت میراث فرهنگی در ذهنیت مردم حساس است. بناهای تاریخی مثل کوشک، حمام و آشپزخانه قدیمی تخریب شدهاند؛ این امر موجب واکنش جدی میراث فرهنگی شد چرا که چنین اقداماتی طبق ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب میشوند و قابل پیگیری کیفریست.
نماینده ولیفقیه استان نیز با تأکید بر حفظ هویت فرهنگی این منطقه، این مطالبه را بارها از جایگاه نماز جمعه به میان آورد.
مسیر مدیریت و تصمیمگیری
در جریان مذاکرات و بررسیهای انجامشده، توافقاتی برای تخصیص سهمی از پادگان به شهرداری (برای فضای سبز و فرهنگی) و سهمی به ارتش صورت گرفت.
طبق اظهارات فرمانده لشکر ۸۴ پیاده، هفت هکتار به اجرای عمومی و فرهنگی اختصاص یافت، درحالیکه مابقی بخشها کاربری مسکونی و تجاری داشتند؛ از آن جمله، ۱۱۵ قطعه به پیمانکاران واگذار و حدود ۲۰ قطعه نیز مختص شهرداری شد.
پادگان ۰۷ خرمآباد به مجموعه فرهنگی گردشگری تبدیل میشود/ آغاز توسعه گردشگری با ثبت جهانی
استاندار لرستان ثبت جهانی محوطههای باستانی دره خرمآباد را فرصت بی نظیری برای آغاز توسعه هدفمند گردشگری استان دانست و گفت: پادگان ۰۷ این شهر به عنوان یکی از مطالبات عمومی مردم به مجموعه فرهنگی، تفریحی و گردشگری تبدیل میشود.
تهدید یا فرصت؟
حفظ هویت فرهنگی و تاریخی خرمآباد با جلوگیری از ساختوساز تجاری غیرمجاز
امکان تبدیل فضای باز به پارک و مراکز فرهنگی در مرکز شهر
تقویت کیفیت زندگی شهری و بازآفرینی محلههای پیرامونی
مشارکت جمعی مردم و مسئولان در فرایند تصمیمگیری
خطر تخریب بیشتر بناهای تاریخی در صورت نبود نظارت دقیق
ابهام در مالکیت و سهمبندی نهایی میان ارتش، شهرداری و پیمانکاران
نیاز به منابع مالی برای مرمت و طرحهای توسعه شهری
پیچیدگیهای حقوقی و اداری در اجرای طرحهای بزرگ مقیاس
پادگان ۰۷ خرمآباد تنها یک قطعه زمین در مرکز شهر نیست؛ بلکه نمایندهای از حافظه تاریخی، مطالبهگری اجتماعی و فرصت بازآفرینی شهری است. با حفظ تعادل میان منافع عمومی، میراث فرهنگی و حقوق ذینفعان، آیندهای درخشان برای این محوطه قابل تصور است.