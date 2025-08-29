امام جمعه موقت تهران گفت: آزادگان عزیز ما در دوران اسارت، با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های روحی خود، در بالاترین سطح از وحدت و همدلی قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدحسن ابوترابی فرد، امام جمعه موقت تهران در حاشیه آیین رونمایی از تقریظ کتاب «پاسیاد پسر خاک» در گفت‌و‌گو با شبکه خبر درباره شجاعت آزادگان گفت: یکی از زیباترین و ارزشمندترین کتاب‌های دفاع مقدس، کتابی است که برای ملت بزرگ ایران و امت اسلام، عزت و اقتدار آفرید. این برگ زرین تاریخ، با صبر و استقامت، محبت و وحدت، و انسجامی بی‌نظیر پیوند خورده است.

آزادگان عزیز ما در دوران اسارت، با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های روحی و معنوی خود، در بالاترین سطح از وحدت و همدلی قرار گرفتند. دغدغه آنان این بود که خود را برای تحمل اسارتی طولانی آماده کنند و در عین حال، از عزت و اقتدار ایران اسلامی و رشادت‌های رزمندگان سپاه اسلام پاسداری نمایند.

تمام اندیشه و تلاش سید آزادگان این بود که دوران اسارت را به یکی از درخشان‌ترین فصل‌های دفاع مقدس و نمادی از عزت ملت ایران تبدیل کند و این مهم به‌راستی تحقق یافت. حتی مأموران عراقی اعتراف می‌کردند که آزادگان در دل سخت‌ترین شرایط، زیباترین صحنه‌های وحدت، انسجام، پایداری و امید را خلق کرده‌اند.

برادر بزرگوارم به من گفت که یکی از پرسش‌های جدی صلیب سرخ این بود: «چرا در این اردوگاه‌ها، با وجود شرایط دشوار، جز صبر، نشاط و امید نمی‌بینیم؟ چرا در این زندان‌های مخوف، خبری از یأس، ناامیدی و ناهنجاری‌های اخلاقی نیست؟»

پاسخ روشن بود؛ آنچه در آنجا موج می‌زد، ایمان، صبر و استقامت بود. آزادگان با روح بزرگ و اراده پولادین خود، نه‌تنها رنج اسارت را به فرصتی برای تعالی روحی بدل کردند، بلکه برای ملت ایران اقتدار، عزت و عظمتی جاودانه خلق نمودند.

سید علی‌اکبر ابوترابی اسیرِ آزاده‌ای بود که قلب‌ها را اسیر مهربانی خود کرد.  او ۸ سال اسارت در زندان‌های رژیم بعث عراق را تحمل کرد و نه‌تنها شکسته نشد بلکه به نماد استقامت و امید تبدیل شد. ابوترابی در اردوگاه‌های اسرا مانند چراغی در تاریکی به همرزمانش روحیه می‌بخشید و با ایمان راسخ و رفتار انسانیش حتی نگهبانان دشمن را تحت تأثیر قرار می‌داد. او پس از آزادی، همچنان پرچمدار خدمت و عدالت بود و در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، وفادار به آرمان‌ها باقی ماند. زندگی او سرشار از درس‌های پایداری، گذشت و مردمداری است؛ قهرمانی بی‌ادعا که نامش همیشه در تاریخ ایران می‌درخشد.

