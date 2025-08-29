آیت الله ناصری تاکید دائم داشتند که امر ازدواج باید بر جوانان تسهیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - توصیه آیت‌الله ناصری به عدم سختگیری در امر ازدواج جوانان را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید. او تاکید داشت که اگر می‌خواهید راه درست را بروید، قدم اول فعل واجبات و ترک محرمات است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: دین اسلام ، ازدواج آسان ، زن و شوهر
خبرهای مرتبط
سفر سینمایی در واپسین‌های صفر/ پخش بیش از ۵۰ فیلم سینمایی از تلویزیون
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
یگان‌های ویژه پلیس با سریال «رهایی گروگان» روی آنتن می‌آیند
تدارک ویژه تلویزیون برای روز‌های پایانی ماه صفر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مهران مدیری هم به «استخر» پیوست
تأکید رئیس رسانه ملی بر استمرار مشورت صداوسیما و کمیسیون امنیت‌ملی
تیزر مجموعه مستند «شطرنج قفقاز»
معرفی کتاب «یک روایت معتبر درباره انفجار دفتر نخست‌وزیری» + فیلم
حماسی‌ترین آیه قرآن کریم + فیلم
صبر و استقامت آزادگان؛ حماسه‌ای ماندگار در دفاع مقدس
توصیه آیت‌الله ناصری به عدم سختگیری در ازدواج + فیلم
آخرین اخبار
توصیه آیت‌الله ناصری به عدم سختگیری در ازدواج + فیلم
صبر و استقامت آزادگان؛ حماسه‌ای ماندگار در دفاع مقدس
حماسی‌ترین آیه قرآن کریم + فیلم
تیزر مجموعه مستند «شطرنج قفقاز»
تأکید رئیس رسانه ملی بر استمرار مشورت صداوسیما و کمیسیون امنیت‌ملی
مهران مدیری هم به «استخر» پیوست
معرفی کتاب «یک روایت معتبر درباره انفجار دفتر نخست‌وزیری» + فیلم
قدردانی از توزیع شاهنامه در تاجیکستان