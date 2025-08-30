معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران از اتصال بیمارستان بعثت و برج میلاد به مترو به شرط تأمین منابع مالی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محسن هرمزی، درباره اتصال خطوط مترو به بیمارستان‌های مهم تهران، گفت: از گذشته در معاونت فنی این موضوع مطرح بوده که خطوط مترو باید به مراکز درمانی و بیمارستان‌های اصلی متصل شوند. به عنوان نمونه، در خصوص بیمارستان امام خمینی (ره) همه زیرساخت‌ها آماده بود، اما متأسفانه خود بیمارستان اجازه اتصال نداد.

وی ادامه داد: هرچند نبود منابع مالی هم در برخی پروژه‌ها تأثیرگذار بوده، اما در برخی موارد، مانع اصلی از سوی طرف‌های غیر شهرداری ایجاد شده است.

معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جدید و ضرورت آمادگی شهری، به صورت فوری، تکمیل و راه‌اندازی ایستگاه‌های مترو در نزدیکی مراکز درمانی را در اولویت قرار داده‌ایم. بر این اساس، ایستگاه‌های بیمارستان بعثت و برج میلاد در برنامه اجرایی ما قرار دارند و امیدواریم تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسند.

منبع: ایسنا 

برچسب ها: برج میلاد ، مترو
خبرهای مرتبط
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
افتتاح چهار ایستگاه جدید مترو تا پاییز امسال/ خطوط اصلی مترو تهران به‌زودی تکمیل می‌شود
تمهیدات کامل شهرداری شیراز برای دیدار فجر شهید سپاسی/ از اتوبوس و میدل‌باس رایگان تا مترو ویژه 
رونمایی از قطار ملی مترو در هفته دولت/ تحویل دو رام قطار دیگر تا پایان پاییز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خون شهیدان هرگز بی پاسخ نخواهد ماند
کمک‌های اولیه در زمان خفگی کودکان زیر یک سال + فیلم
والدین شنونده صحبت‌های فرزندانشان باشند + فیلم
راهکار مراقبت از فرزند بدون اضطراب و نگرانی + فیلم
اصول بانداژ چانه، بینی و گوش به روش ساده و موثر + فیلم
ازدواج خوب؛ بزرگترین چالش دهه شصتی‌ها + فیلم
راهکار‌های عملی کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی مغفول مانده است
اتصال بیمارستان بعثت و برج میلاد به مترو به شرط تأمین منابع مالی
آخرین اخبار
اتصال بیمارستان بعثت و برج میلاد به مترو به شرط تأمین منابع مالی
خون شهیدان هرگز بی پاسخ نخواهد ماند
راهکار مراقبت از فرزند بدون اضطراب و نگرانی + فیلم
والدین شنونده صحبت‌های فرزندانشان باشند + فیلم
راهکار‌های عملی کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی مغفول مانده است
ازدواج خوب؛ بزرگترین چالش دهه شصتی‌ها + فیلم
اصول بانداژ چانه، بینی و گوش به روش ساده و موثر + فیلم
کمک‌های اولیه در زمان خفگی کودکان زیر یک سال + فیلم
بهروزآذر: اکنون زمان دفاع از حقوق انسانی زنان و کودکان است
کشف و ضبط گونه‌های غیرمجاز در یک پت‌شاپ متخلف تهران
پیگیری موضوع سختی کار آتش‌نشانان پایتخت
وراث برای به روزرسانی اطلاعات خانوادگی خود در سامانه سهیم اقدام کنند
جزئیات شناسایی و کشف کارگاه مواد منفجره در ایرانشهر
راه‌اندازی سامانه جامع املاک در شهرداری تهران؛ بزودی
۱۲ کوهنورد مفقودی در ارتفاعات عظیمیه پیدا شدند
هوای تهران آلوده است
توقیف سیستمی گواهینامه ۲۸ هزار راننده متخلف