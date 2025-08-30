اتصال بیمارستان بعثت و برج میلاد به مترو به شرط تأمین منابع مالی

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محسن هرمزی، درباره اتصال خطوط مترو به بیمارستان‌های مهم تهران، گفت: از گذشته در معاونت فنی این موضوع مطرح بوده که خطوط مترو باید به مراکز درمانی و بیمارستان‌های اصلی متصل شوند. به عنوان نمونه، در خصوص بیمارستان امام خمینی (ره) همه زیرساخت‌ها آماده بود، اما متأسفانه خود بیمارستان اجازه اتصال نداد.

وی ادامه داد: هرچند نبود منابع مالی هم در برخی پروژه‌ها تأثیرگذار بوده، اما در برخی موارد، مانع اصلی از سوی طرف‌های غیر شهرداری ایجاد شده است.

معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جدید و ضرورت آمادگی شهری، به صورت فوری، تکمیل و راه‌اندازی ایستگاه‌های مترو در نزدیکی مراکز درمانی را در اولویت قرار داده‌ایم. بر این اساس، ایستگاه‌های بیمارستان بعثت و برج میلاد در برنامه اجرایی ما قرار دارند و امیدواریم تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسند.

منبع: ایسنا