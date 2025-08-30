باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- کتابخانه‌ها نه فقط ساختمان‌هایی برای امانت کتاب، بلکه قلب تپنده فرهنگ در هر جامعه هستند؛ جایی برای پرورش اندیشه، توسعه آگاهی و ترویج مطالعه در میان نسل‌های مختلف.

در لرستان اما، مسیر ساخت و توسعه این زیرساخت‌های فرهنگی سال‌هاست در پیچ‌وخم کمبود اعتبار گرفتار شده است.

پروژه‌هایی که با کلنگ‌های امید آغاز شدند، امروز نیمه‌کاره و در انتظار تزریق منابع مالی‌اند. این وضعیت، نه‌تنها سرعت گسترش فرهنگ کتابخوانی در استان را کاهش داده، بلکه به دغدغه‌ای جدی برای فعالان فرهنگی و مدیران حوزه کتابخانه‌ها بدل شده است

الهام بُرنا، سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی لرستان توضیح داد:در حال حاضر ۹ پروژه نیمه‌کاره احداث کتابخانه در لرستان وجود دارد که پیشرفت فیزیکی آنها از ۱۰ تا ۹۰ درصد متفاوت است.

کتابخانه‌های خرم‌آباد؛ از پروژه مرکزی تا پارک معلم

وی افزود:دو پروژه نیمه‌کاره در خرم‌آباد وجود دارد؛ یکی طبقه هم‌کف پروژه کتابخانه مرکزی است که حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و دیگری پروژه کتابخانه پارک معلم با ۵۰ درصد پیشرفت.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی لرستان ادامه داد:کتابخانه درجه یک دلفان در زمینی به مساحت ۶۰۰ مترمربع حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پروژه فعال است. اما کتابخانه درجه یک کوهدشت حدود ۱۳ سال است نیمه‌کاره مانده و تنها ۵۲ درصد پیشرفت دارد. کتابخانه گراب کوهدشت نیز همچنان در انتظار اعتبار برای تکمیل است

بُرنا گفت:کتابخانه ازنا تنها ۱۰ درصد پیشرفت دارد، کتابخانه چگنی ۳۰ درصد، کتابخانه دورود ۸۵ درصد و کتابخانه سلسله ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. تلاش می‌شود با پیگیری و تأمین اعتبار، این پروژه‌ها تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

۱۸۰ میلیارد اعتبار؛ شرط تکمیل پروژه‌ها

وی با اشاره به نیاز جدی مالی پروژه‌ها تأکید کرد:در مجموع ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای کامل پروژه‌های احداث کتابخانه‌ها در لرستان نیاز است. سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد تومان تخصیص یافت و امسال هم امید می‌رود با تأمین اعتبارات کافی، روند پیشرفت شتاب گیرد.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی لرستان یادآور شد:برای اجرای این پروژه‌ها تاکنون بیش از ۱۶۶ میلیارد تومان هزینه شده و اگر ۱۸۰ میلیارد دیگر اختصاص یابد، همه پروژه‌ها تکمیل خواهند شد. این پروژه‌ها در مجموع وسعتی معادل ۱۵ هزار و ۵۱۷ مترمربع دارند. هم‌اکنون دو پروژه پارک معلم خرم‌آباد و کتابخانه سلسله غیرفعال هستند و مابقی پروژه‌ها فعالند.

نقش کتابخانه‌ها در ترویج فرهنگ مطالعه

بُرنا در پایان خاطرنشان کرد:اجرای پروژه‌های فرهنگی نقش مهمی در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی دارد. تکمیل این پروژه‌ها شرایط لازم برای گسترش فرهنگ مطالعه را فراهم می‌کند و می‌تواند در جنبه‌های مختلف زندگی افراد اثرگذار باشد.

پروژه‌های نیمه‌تمام کتابخانه‌های لرستان امروز به نمادی از فرصت‌های بر زمین مانده فرهنگی تبدیل شده‌اند.

تکمیل این پروژه‌ها تنها به معنای ساخت چند ساختمان جدید نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای روشن‌تر در مسیر توسعه فرهنگی استان است.

اگر ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز تأمین نشود، سال‌ها تأخیر دیگر بر این پروژه‌ها تحمیل خواهد شد و نسل‌های آینده از دسترسی به زیرساخت‌های فرهنگی محروم خواهند ماند.