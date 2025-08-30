گزارش پزشکی قانونی لرستان نشان می‌دهد که در سه ماهه نخست امسال، تلفات تصادفات جاده‌ای ۱۳ درصد و مرگ‌های ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن ۶۲.۵ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- آمارهای پزشکی قانونی بار دیگر هشداری جدی درباره وضعیت ایمنی جاده‌ها و لزوم توجه به مخاطرات پنهان خانگی به‌ویژه گاز مونوکسیدکربن را به همراه دارد.

 در حالی‌که کاهش نزاع‌های خیابانی نشانه‌ای امیدوارکننده در حوزه آسیب‌های اجتماعی است، افزایش چشمگیر تلفات ناشی از تصادفات و مسمومیت‌ها در لرستان نشان می‌دهد که ایمنی جاده‌ها و فرهنگ استفاده از وسایل گرمایشی همچنان در سطح مطلوبی قرار ندارد.

 این دو حوزه، هر ساله بخش مهمی از قربانیان را به خود اختصاص می‌دهند و بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند هزینه‌های انسانی و اجتماعی فراوانی بر جامعه تحمیل کند.

 رشد ۱۳ درصدی تلفات تصادفات

محمدرضا فارسی‌نژاد، مدیرکل پزشکی قانونی لرستان گفت:در سه ماهه نخست امسال ۱۲۵ نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست دادند، این در حالی است که پارسال در همین بازه زمانی ۱۱۰ نفر فوت کرده بودند. این آمار نشان از افزایش ۱۳ درصدی تلفات تصادفات دارد.

وی در ادامه به وضعیت مسمومیت‌ها اشاره کرد و افزود:تعداد فوتی‌های ناشی از مسمومیت با مونوکسیدکربن از ۸ نفر در سال گذشته به ۱۳ نفر در امسال رسیده است. این رقم رشد ۶۲.۵ درصدی را نشان می‌دهد و بیانگر آن است که همچنان خطر نشت گاز و استفاده ناصحیح از وسایل گرمایشی جدی است.

 مرگ‌های ناشی از برق‌گرفتگی بدون تغییر

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان درباره دیگر حوادث مرگبار نیز توضیح داد:آمار برق‌گرفتگی در استان بدون تغییر مانده و مانند سال گذشته ۴ نفر جان خود را بر اثر این حادثه از دست داده‌اند.

 کاهش ۱۲.۵ درصدی نزاع در لرستان

فارسی‌نژاد به بُعد اجتماعی آسیب‌ها هم اشاره کرد و گفت:خوشبختانه آمار نزاع در استان ۱۲.۵ درصد کاهش داشته است که می‌تواند نشانه‌ای مثبت از بهبود وضعیت روابط اجتماعی و کاهش خشونت در جامعه باشد

آمار سه ماهه نخست امسال لرستان، تصویری دوگانه از حوادث و آسیب‌ها ارائه می‌دهد: از یک سو، کاهش نزاع‌ها نویددهنده ارتقای سلامت اجتماعی است، اما از سوی دیگر، افزایش قابل‌توجه تلفات جاده‌ای و مرگ‌های ناشی از مونوکسیدکربن نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در سیاست‌های ایمنی و آگاهی‌بخشی عمومی است.

 اگر برنامه‌های جدی برای بهبود وضعیت جاده‌ها، استانداردسازی وسایل گرمایشی و آموزش شهروندان اجرا نشود، این آمار می‌تواند در ماه‌های آینده روندی نگران‌کننده‌تر به خود بگیرد.

برچسب ها: پزشکی قانونی لرستان ، حوادث
