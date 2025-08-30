باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - غلامحسینی مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان قاینات گفت: تاکنون حدود ۱۳۰ کیلومتر شبکه جمعآوری فاضلاب در شهر قاین اجرا شده که بیش از ۹۰ درصد جمعیت شهر را پوشش میدهد.
او افزود: ایجاد زیرساخت فاضلاب در قاین یکی از اقدامات مهم عمرانی استان بوده که با پیگیریهای چند ساله و صرف اعتبارات کلان به ثمر رسیده است.
به گفته غلامحسینی در هفته دولت امسال ۲ دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب با ظرفیت مجموع ۷۰۰ مترمکعب در شبانهروز و با هزینهای بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان از طریق سرمایهگذاری احداث و وارد مدار بهرهبرداری شده است.
بیشتر بخوانید
مدیر آبفای شهرستان قاینات بیان کرد: با راهاندازی این واحدها، دفع فاضلاب به صورت بهداشتی انجام و پساب خروجی با کیفیت مناسب برای مصارف کشاورزی و صنعتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
او با اشاره به برنامههای توسعهای این طرح عنوان کرد: تصفیهخانه اصلی فاضلاب قاین از نوع لجن فعال نیز طی ۲ سال آینده تکمیل میشود و شبکههای باقیمانده شهر نیز به بهرهبرداری خواهد رسید. همچنین تاکنون بیش از هزار و ۶۰۰ انشعاب فاضلاب خانگی نصب شده و روند نصب انشعابات در مناطق مختلف شهر ادامه دارد.