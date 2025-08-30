به گفته مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان قاینات شبکه جمع آوری فاضلاب شهر قاین بیش از ۹۰ درصد جمعیت این شهر را پوشش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - غلامحسینی مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان قاینات گفت: تاکنون حدود ۱۳۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در شهر قاین اجرا شده که بیش از ۹۰ درصد جمعیت شهر را پوشش می‌دهد.

او افزود: ایجاد زیرساخت فاضلاب در قاین یکی از اقدامات مهم عمرانی استان بوده که با پیگیری‌های چند ساله و صرف اعتبارات کلان به ثمر رسیده است.

 به گفته غلامحسینی در هفته دولت امسال ۲ دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب با ظرفیت مجموع ۷۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز و با هزینه‌ای بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان از طریق سرمایه‌گذاری احداث و وارد مدار بهره‌برداری شده است.

بیشتر بخوانید

 مدیر آبفای شهرستان قاینات بیان کرد: با راه‌اندازی این واحدها، دفع فاضلاب به صورت بهداشتی انجام و پساب خروجی با کیفیت مناسب برای مصارف کشاورزی و صنعتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

او با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این طرح عنوان کرد: تصفیه‌خانه اصلی فاضلاب قاین از نوع لجن فعال نیز طی ۲ سال آینده تکمیل می‌شود و شبکه‌های باقی‌مانده شهر نیز به بهره‌برداری خواهد رسید. همچنین تاکنون بیش از هزار و ۶۰۰ انشعاب فاضلاب خانگی نصب شده و روند نصب انشعابات در مناطق مختلف شهر ادامه دارد.

برچسب ها: آب و فاضلاب ، تصفیه خانه
خبرهای مرتبط
سطح مخازن آب بیرجند در وضعیت مطلوب
رایگان بودن آب مصرفی ۳ هزار و ۵۰۰ مرکز آموزشی، درمانی و مذهبی
فرماندار قاینات مطرح کرد؛
از افتتاح و کلنگ زنی ۶۸۵ طرح تا نزدیک بودن اتمام دوبانده سازی جاده بیرجند - قاین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از تکمیل ۲۰۶ واحد مسکن ملی تا پیشتازی سربیشه در اجرای طرح هادی
محکومیت بیش از ۳۰۲ میلیارد تومانی متخلفان تعزیراتی
۹ هزار و ۹۹۳ نفر در خراسان جنوبی خون اهدا کردند
آخرین اخبار
از تکمیل ۲۰۶ واحد مسکن ملی تا پیشتازی سربیشه در اجرای طرح هادی
۹ هزار و ۹۹۳ نفر در خراسان جنوبی خون اهدا کردند
محکومیت بیش از ۳۰۲ میلیارد تومانی متخلفان تعزیراتی
نگاه دولت به استان‌های مرزی فرصتی برای توسعه است
کمک به ازدواج ۳۱۲ هزار نوعروس نیازمند خراسان جنوبی