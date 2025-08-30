باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - فرهادی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار طی ۹ ماه گذشته علاوه بر اعتبارات تملک دارایی برای مسیر راه آهن زاهدان - بیرجند - گناباد جذب شده است.

او با اشاره به اینکه طرح خط راه آهن که یکی از طرح‌های ملی و مهم دولت بوده و با توجه به اینکه مدت کمی از شروع عملیات اجرایی آن گذشته است افزود: این طرح تاکنون ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

فرهادی در خصوص وضعیت جذب اعتبارات در استان اظهار کرد: در حوزه راه‌ها در محور سربیشه - نهبندان تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مازاد بر اعتبارات تملک استانی جذب شده است.

معاون استاندار با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در طرح نهضت ملی مسکن در کشور پیشتاز است بیان کرد: هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح‌های زیرساختی سایت‌های نهضت ملی مسکن تأمین اعتبار شده است و استان نیز پیشتاز طرح نهضت ملی مسکن در کشور است.

او گفت: طرح خط انتقال گاز نهبندان به سربیشه با ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار آغاز به کار کرده است و امیدواریم با تکمیل این طرح دیگر شاهد افت فشار گاز در استان نباشیم.

فرهادی عنوان کرد: طرح دوبانده سازی محور سربیشه - درح - ماهیرود در حال پیگیری است که در ادامه آن طرح راه میل ۷۸ مسیر ماهیرود به فراه که بعد از گذشت ۱۷ سال از این طرح با پیگیری‌های استاندار و با جذب ۱۰ میلیون یورو اعتبار کار خود را آغاز کرده است.