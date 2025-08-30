مادورو: آماده دفاع از حاکمیت ونزوئلا هستیم

باشگاه خبرنگاران جوان - «نیکولاس مادورو» رئیسجمهور ونزوئلا روز جمعه به همراه دیگر مقامات ارشد نظامی و دولتی برای تماشای این رزمایش نظامی در محل مراسم حضور داشتند.
طبق گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ایالات متحده سه ناوشکن موشکانداز حامل موشکهای هدایتشونده را در آبهای سرزمینی ونزوئلا مستقر کرده است، در حالیکه «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا برای مبارزه با کارتلهایی که او آنها را مسئول جریان فنتانیل و سایر مواد مخدر غیرقانونی به ایالات متحده میداند، به ارتش روی آورده است.
به گفته یک مقام دفاعی، انتظار میرود سه کشتی تهاجمی آبی-خاکی، حامل بیش از ۴۰۰۰ ملوان و تفنگدار دریایی، تا هفته آینده وارد آبهای آمریکای جنوبی شوند.
در همین حال، دولت ونزوئلا در حال پخش رزمایشهای نظامی از تلویزیون دولتی و بسیج تجهیزات نظامی در سراسر کشور است.
یک کمپین جدید ثبت نام نظامی در سراسر ونزوئلا هم در طول روزهای آتی برگزار خواهد شد.
دولت ایالات متحده هیچ گونه حمله زمینی برنامهریزی شدهای را اعلام نکرده است و تحلیلگران و مقامات فعلی و سابق دولت هیچ احتمالی برای حمله به ونزوئلا نمیبینند.
مادورو همزمان با این مسئله، بر رزمایش نظامی گسترده کشورش نظارت کرد و گفت: «امروز ما قویتر و آمادهتر برای دفاع از حاکمیت هستیم.»
او در این رویداد نظامی گفت: «پس از ۲۰ روز متوالی اعلام، تهدید، جنگ روانی، پس از ۲۰ روز محاصره علیه ملت ونزوئلا، امروز ما قویتر از دیروز هستیم، امروز ما آمادهتر از دیروز برای دفاع از صلح، حاکمیت و تمامیت ارضی هستیم.»
رئیسجمهور ونزوئلا تاکید کرد: «نه تحریم، نه محاصره، نه جنگ روانی، نه محاصره. آنها نتوانستهاند و نخواهند توانست. هیچ راهی وجود ندارد که آنها بتوانند وارد ونزوئلا شوند. ما ونزوئلاییها و کلمبیاییها، متحد برای صلح، رفاه و حاکمیت، مراقب سرزمین خود هستیم، آن را حفظ میکنیم و از آن محافظت میکنیم.»
منبع: ایسنا