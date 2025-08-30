مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان از محکومیت بیش از ۳۰ میلیارد ریالی شرکت خودروساز برای گرانفروشی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فریدون کشیتی گفت: پرونده گرانفروشی  شرکت خودروساز به ارزش ۵ میلیارد و ۲۶۸ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی کرمان رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی شکایت شاکی و با توجه به مدارک موجود در پرونده پیرامون افزایش قیمت از سوی شرکت اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ممهور کردن پروانه نمایندگی به مهر تخلف اول، شرکت متخلف را به پرداخت و ۲۶ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال  جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان گفت: شعبه همچنین شرکت را به پرداخت ۵ میلیارد و ۲۶۸ میلیون ریال در حق شاکی محکوم کرد.

وی افزود: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان با اعلام شکایت شاکی پیرامون اضافه دریافتی خارج از قرارداد خرید خودرو، گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

