باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان هواشناسی، طی سه روز آینده در دامنه‌های البرز واقع در استان مازندران افزایش ابر، وزش باد و در ساعات بعد از ظهر رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

از فردا (یکشنبه) در شمال شرق و شرق کشور روند کاهش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

در پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی و تا روز دوشنبه در برخی نقاط جنوب غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید موقت، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

امروز آسمان تهران صاف، گاهی همراه با وزش باد و غبار محلی است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۴ و کمینه دمای آن به ۲۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.