سیدمهدی هاشمی با اشاره به اهمیت صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک گفت: سند مالکیت، شناسنامه هویتی ملک محسوب میشود و نقش ویژهای در ایجاد امنیت معاملات و بهداشت حقوقی جامعه ایفا میکند.
وی افزود: امروزه بخش عمدهای از دعاوی حقوقی و حتی جرایم کیفری مطرح در محاکم دادگستری ریشه در املاک فاقد سند دارد و این امر مؤید نقش حدنگاری و هویت بخشیدن به اراضی و املاک در پیشگیری از مفاسد است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: نهضت ساخت مسکن برای اقشار کمتر برخوردار جامعه یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی است و حمایت و تثبیت حقوق مالکیت دارندگان این واحدهای مسکونی، یکی از مهمترین ماموریتهای سازمان ثبت اسناد و املاک به حساب میآید.
وی افزود: بدین منظور در بازه زمانی یک سال گذشته با اهتمام ویژه این اداره کل، ۲۱ هزار و ۴۰۰ فقره سند مالکیت نهضت ملی مسکن در سراسر استان صادر شده است.
عضو شورای قضایی استان کرمان همچنین بیان داشت: مطابق قانون جامع حدنگار، اسناد مالکیت دفترچهای از درجه اعتبار ساقط شدهاند و باید فورا تعویض شوند.
هاشمی افزود: اسناد مالکیت تکبرگ (حدنگار) با مؤلفههای امنیتی بالا و نیز بهرهگیری از نقشههای بهروز شده با ضریب خطای پایین، صادر میشود که علاوه بر غیرقابل جعل بودن، زمینه بروز اختلاف در حد و مرز املاک را از بین میبرد.
