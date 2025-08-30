استاندار گیلان با بیان اینکه ۶ طرح برای پژوهش و فناوری در گیلان تدوین شده است، گفت: بررسی آلودگی تالاب انزلی از مهمترین طرح های پژوهشی در استان شمرده می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - هادی حق شناس ، استاندار گیلان در دومین شورای پژوهش و فناوری استان گفت:گیلان ظرفیت های بالای در بخش پژوهش و فناوری دارد.‌

استاندار گیلان با بیان اینکه دغدغه های گیلان در قالب پژوهش بیان شود،گفت: رفع موانع و معضلات پسماند  و معضل تالاب انزلی با بهره گیری از پژوهش و فناوری حل می شود.‌

حق شناس افزود: شورای پژوهش و فناوری با هدف شناسایی مشکلات و معضلات در حوزه های مختلف بررسی و برگزار می شود.

وی با بیان اینکه طرح های در این شورا  ارائه شود که بخشی از مشکلات گیلان را حل و زمینه توسعه پایدار  و یا رفع موانع در بخش های مورد نظر در طرح را فراهم شود، خاطر نشان ساخت:  اعتبارات مطلوبی در این حوزه برای رفع معضلات محیط زیستی و دیگر حوزه ها اختصاص یافته است. 

استاندار گیلان ۶ طرح پیشنهادی از سوی دستگاهها در این نشست ارائه شد، گفت: مدیریت شفاف، سازنده و موثر منابع مشترک دریایی بین دولت و مردم، بررسی مشکلات موجود در استخرهای بازسازی ذخایر  دریای خزر،‌ شناسایی  اکوسیستم برای  پرورش ماهی  در قفس، آلودگی  تالاب  انزلی،  فناوری سبوس برنج به عنوان سبوس دام و طیور  و  کشت گیاهان دارویی ۶ طرح به تصویب رسیده در این نشست است.‌

