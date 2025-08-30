امکان خرید ۱۵ سکه برای هر کد ملی + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام جزئیات طرح پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی، گفت: هر کد ملی می‌تواند تا ۱۵ عدد مسکوک طلا خریداری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در تداوم تمهیدات بانک مرکزی به منظور تنظیم و تعادل‌بخشی به بازار طلا، نخستین مرحله برنامه پیش‌فروش قطعی یک میلیون انواع قطعه سکه طلا (هر کد ملی ۱۵ عدد در قالب سه قطعه تمام، پنج قطعه نیم و هفت قطعه ربع سکه) در تاریخ ۱۷ شهریورماه با سررسید ۳۰ آذر ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

برنامه پیش‌فروش قطعی انواع مسکوکات طلای بانک مرکزی از طریق مرکز مبادله با سررسیدهای بعدی ۳۰ دی ماه، ۳۰ بهمن‌ماه و ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت.

بر این اساس در مرحله نخست از طرح پیش‌فروش در ۱۷ شهریور، واجد امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد در بستر مرکز مبادله ارز و طلا با واسطه‌گری و طرفیت بانک مرکزی خواهد بود.

متقاضیان باید پیش از آغاز فرآیند سفارش‌گذاری، نسبت به ثبت‌نام در سامانه حراج سکه از طریق پایگاه اینترنتی مرکز مبادله ارز و طلا به نشانی www.ice.ir اقدام کنند و همچنین تأمین وجوه لازم برای شرکت در فرآیند پیش‌فروش باید در روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ از طریق شارژ حساب کاربری در سامانه مذکور انجام شود.

 

 
