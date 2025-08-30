مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: برای مهرماه اتوبوس دیزلی داخلی و ۲۰۱ اتوبوس برقی جدید به خدمت گرفته خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، احمد قیومی با اشاره به افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، از تمهیدات گسترده این شرکت برای خدمت‌رسانی بهتر به دانش‌آموزان، دانشجویان و شهروندان خبر داد و اظهار کرد: طی سه‌ماه نخست امسال، ۷۰ دستگاه اتوبوس دیزلی جدید تولید داخل با همکاری شرکت‌های عقاب‌افشان و اسنا به ناوگان تهران افزوده شده‌اند؛ از این تعداد ۵۰ دستگاه از طریق قرارداد با عقاب‌افشان و ۲۰ دستگاه از طریق قرارداد با اسنا تأمین شده‌اند.

قیومی در بخش دیگری از صحبت های خود به تلاش جدی برای تقویت ناوگان پاک اشاره کرد و افزود: ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی جدید در مسیر ترخیص و دریافت قرار دارند و در تلاش هستیم از ابتدای مهرماه فعالیت خود را در تهران آغاز کنند. با ورود این اتوبوس‌ها به پایتخت، شمار اتوبوس‌های برقی فعال در تهران به ۳۹۰ دستگاه افزایش خواهد یافت.

وی تأکید کرد: ناوگان اتوبوسرانی پایتخت در دوره ششم رشدی سه‌برابری را تجربه کرده است و این اقدامات به‌ویژه نوسازی و واردات اتوبوس‌های برقی نشان‌دهنده توجه ویژه شهرداری و شورای شهر به نیازهای جامعه در زمینه حمل و نقل پاک و قابل‌ اعتماد است.

وی ادامه داد: آمادگی کامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها فراهم شده است و با تحویل اتوبوس‌های جدید دیزلی و برقی گام مهمی در ارائه خدمات ایمن، مطلوب و سازگار با محیط‌زیست برداشته‌ایم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به تقویت و نوسازی خطوط اتوبوسرانی منطقه یک شهرداری تهران با ورود ۲۰ دستگاه اتوبوس گفت: در ادامه نوسازی ناوگان اتوبوسرانی در مناطق مختلف امروز شاهد ورود اتوبوس های جدید به خطوط اتوبوسرانی منطقه یک شهرداری تهران هستیم.وی ادامه داد: امیدواریم با نوسازی هوایی که مداوم در تهران در حال پیگیری است شاهد ارتقا سطح خدمت رسانی به شهروندان باشیم.

امروز با همکاری شرکت خودرو سرویس شهر ۲۰ دستگاه اتوبوس جدید وارد خطوط منطقه یک شد و به این ترتیب تعداد اتوبوس های خطوط منطقه یک  از ۹۵ به ۱۱۵ دستگاه رسید و ظرفیت اتوبوس های شرکت خودرو سرویس با ۱۰۰ درصد افزایش به ۴۰ اتوبوس در ۴ خط تحت نظارت رسید.

