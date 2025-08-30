باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مدیریت انرژی در ایران سال‌هاست به چالش جدی بدل شده است.

افزایش دما، کم‌بارشی‌های پی‌درپی و رشد مصرف خانگی و صنعتی، فشار سنگینی بر شبکه توزیع برق وارد کرده است. لرستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و طی ماه‌های اخیر بارها با خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و ناخواسته مواجه بوده است.

اما آنچه شرایط را متفاوت کرده، ورود ادارات دولتی به لیست مصرف‌کنندگان پرمصرف است؛ نهادی که انتظار می‌رود خود الگوی مدیریت مصرف باشند، حالا به یکی از معضلات تبدیل شده‌اند.

همین موضوع سبب شد شرکت توزیع برق لرستان در اقدامی بی‌سابقه برق ۲۵ اداره پرمصرف را قطع کند. این اتفاق می‌تواند آغازی باشد برای تغییر رویکرد مصرف انرژی در سطح ادارات، صنایع و حتی منازل مردم.

شبکه تحت فشار؛ خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و ناخواسته

شیرزاد جمشیدی، مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با اشاره به وضعیت شبکه گفت: با توجه به کاهش نسبی دمای هوا شرایط شبکه بهتر از هفته گذشته است، اما پیک مصرف همچنان به ۹۰۰ مگاوات نزدیک است. یک برنامه زمان‌بندی برای خاموشی‌ها داریم اما گاهی خاموشی‌های ناخواسته رخ می‌دهد که ناشی از فشار بیش از حد بر ترانس‌ها و کابل‌هاست.

تقویت زیرساخت‌ها؛ نصب ۲۵۰ ترانس در دو ماه

به گفته جمشیدی، طی دو ماه اخیر بیش از ۲۵۰ ترانس در شبکه توزیع برق لرستان نصب شده تا ضعف ولتاژها و مشکلات فنی کاهش یابد. او تأکید کرد: خاموشی‌های ناخواسته که در گذشته بسیار بود، اکنون به‌شدت کاهش یافته است. اگر مشترکان همراهی کنند، می‌توانیم از این بحران عبور کنیم.

برق‌های غیرمجاز و ماینرها؛ دو چالش پنهان

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان بخشی از مشکلات را ناشی از برق‌های غیرمجاز و فعالیت ماینرها دانست. او گفت: در دو ماه اخیر ۲۷۰۰ برق غیرمجاز جمع‌آوری و ۱۵۰ ماینر شناسایی شد. این عوامل سهم بزرگی در ناترازی برق دارند. اگر مردم موارد غیرمجاز را به سامانه ۱۲۱ گزارش دهند، حتی پاداش هم دریافت می‌کنند.

ادارات زیر ذره‌بین؛ پای کنتورهای هوشمند

یکی از بخش‌های مهم مدیریت مصرف، ادارات دولتی هستند. جمشیدی در این خصوص توضیح داد: تمام ادارات به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند. این کنتورها مصرف امسال را با سال گذشته مقایسه می‌کنند. مصرف باید در ساعات اداری ۳۰ درصد و در ساعات غیراداری ۵۰ درصد کاهش یابد، در غیر این صورت برق اداره به‌طور خودکار قطع می‌شود و تنها پس از مدیریت مصرف دوباره وصل خواهد شد

جمشیدی با صراحت اعلام کرد: تاکنون برق ۲۵ اداره که همکاری نکرده‌اند قطع شده است. پس از ارائه تعهد کتبی برای کاهش مصرف، برق این ادارات وصل شد.» او این اقدام را نتیجه حمایت استاندار، معاونین و دستگاه‌های امنیتی دانست و افزود: «این روند ادامه خواهد داشت تا همه دستگاه‌ها در مدیریت مصرف همراه شوند.

قطع برق ۲۵ اداره پرمصرف در لرستان هشداری است جدی؛ هشداری که نشان می‌دهد بحران انرژی با مماشات حل نخواهد شد.

اگر ادارات دولتی به‌عنوان الگوی جامعه در مدیریت مصرف کوتاهی کنند، انتظار همراهی مردم بی‌معنا خواهد بود. تجربه اخیر ثابت کرد که با ابزارهای هوشمند و برخورد قاطع، می‌توان الگوی مصرف را اصلاح کرد.

حالا زمان آن است که همه بخش‌ها، از خانواده‌ها تا صنایع، دست‌به‌دست هم دهند تا لرستان بتواند بدون خاموشی و بحران، تابستان و روزهای پرمصرف را پشت سر بگذارد.