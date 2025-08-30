باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- آمار بالای زندانیان جرائم غیرعمد در کشور، سال‌هاست به یکی از چالش‌های اجتماعی و حقوقی تبدیل شده است.

این زندانیان نه به دلیل ارتکاب جرائم عمدی و خشن، بلکه به خاطر بدهی‌های مالی، دیه و مشکلات اقتصادی روانه زندان می‌شوند؛ مسأله‌ای که علاوه بر آسیب‌های فردی، تبعات خانوادگی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد.

در چنین شرایطی، آزادی آنان نه‌تنها به کاهش بار زندان‌ها کمک می‌کند، بلکه موجب بازگشت افراد به جامعه و خانواده و تقویت روحیه بخشش و نوع‌دوستی در جامعه می‌شود.

در لرستان، اجرای پویش‌های مردمی، کمک خیرین و تلاش شوراهای حل اختلاف توانسته است نمونه‌ای روشن از این همگرایی اجتماعی را به نمایش بگذارد.

آزادی در سایه بخشش

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس کل دادگستری لرستان، از آزادی ۴۶۰ زندانی جرائم غیرعمد در استان خبر داد و گفت:در قالب پویش به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم و با کمک و مساعدت خیرین و صاحبان حق و شکات خصوصی، شرایطی مهیا شد که زندانیان جرائم غیرعمد و زندانیان دارای شاکی خصوصی، از موهبت آزادی برخوردار شوند.

وی درباره عملکرد شوراهای حل اختلاف استان افزود:از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۴۱ هزار و ۹۶۳ پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شده است که با تلاش کارکنان شورا و گذشت طرفین پرونده، ۱۹ هزار و ۴۹۸ پرونده به صلح و سازش ختم شده است. این رقم معادل ۴۸ درصد کل پرونده‌هاست که نشان از اثرگذاری بالای شوراها در حل‌وفصل دعاوی بدون ورود به مسیر طولانی محاکم دارد.

گذشت از قصاص؛ بزرگ‌ترین جلوه انسانیت

رئیس کل دادگستری لرستان همچنین به پرونده‌های قصاص اشاره کرد و گفت:از ابتدای سال جاری، ۱۱ پرونده قصاص در استان با سازش ختم شده است. این گذشت‌ها نشان از بزرگواری و قلب بخشنده اولیای دم پرونده‌ها و عشق مردم به اهل بیت عصمت و طهارت دارد که باید آن را ارج نهاد.

نقش ریش‌سفیدان و صلح‌یاران

شهواری با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و قومی لرستان افزود:با بهره‌گیری از ریش‌سفیدان، صلح‌یاران و متنفذین، و با تکیه بر پیوندهای مستحکم اجتماعی، از ابتدای امسال ۲۳ پرونده نزاع دسته‌جمعی نیز با صلح و سازش خاتمه یافت که موجب مختومه شدن تعداد زیادی پرونده مرتبط شد.

بازگشت ۴۶۰ نفر به آغوش خانواده

وی یادآور شد: با کمک خیرین و گذشت شکات، تاکنون ۴۶۰ زندانی جرائم غیرعمد از زندان‌های استان آزاد و به آغوش خانواده بازگشته‌اند؛ اقدامی که علاوه بر آزادی افراد، موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی و بازسازی بنیان خانواده‌ها شده است.

آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در لرستان تنها یک خبر ساده از رهایی نیست، بلکه نشانه‌ای از همبستگی اجتماعی، کارآمدی شوراهای حل اختلاف و فرهنگ دیرینه گذشت و بخشش در میان مردم این دیار است.

اگرچه آمار زندانیان غیرعمد همچنان بالاست، اما تجربه لرستان نشان می‌دهد که تلفیق سنت‌های اجتماعی با رویکردهای نوین قضایی می‌تواند راهی برای کاهش آسیب‌ها و بازگرداندن امید به خانواده‌ها باشد.

آینده‌ای روشن زمانی محقق می‌شود که چنین پویش‌هایی تداوم یابند و در سراسر کشور گسترش پیدا کنند.