سپاه امام رضا(ع) استان خراسان رضوی از کشف و انهدام تیم وابسته به موساد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی دقیق و مستمر سازمان اطلاعات سپاه استان خراسان رضوی و با هماهنگی دستگاه قضایی، هشت نفر از عوامل مرتبط با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) در این استان شناسایی و دستگیر شدند.

این افراد که آموزش‌های تخصصی خود را از طریق فضای مجازی از عوامل این سرویس دریافت می‌کردند، در جریان حوادث اخیر موسوم به دفاع مقدس ۱۲ روزه، اقدام به ارسال مختصات مراکز حیاتی و حساس و همچنین اطلاعات مربوط به شخصیت‌های برجسته نظامی برای افسران اطلاعاتی موساد کرده بودند.

بر اساس مستندات موجود، عناصر دستگیرشده درصدد طراحی و اجرای عملیات علیه مسئولان کشوری و لشکری و نیز تخریب مراکز مهم در مشهد مقدس بودند که با اشراف کامل اطلاعاتی پیش از هرگونه اقدام عملیاتی، بازداشت شدند. همچنین از این شبکه، مقادیری مواد اولیه جهت ساخت لانچر، بمب، مواد منفجره و تله‌های انفجاری کشف و ضبط شد.

این اطلاعیه از جمله اقدامات این تیم را ارتباط و همکاری با گروهک‌های تجزیه‌طلب برشمرده است.

روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) در پایان ضمن یادآوری قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی»، از هموطنان عزیز بویژه هم استانی‌های گرانقدر درخواست می‌نماید در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۱۴، ۱۱۳ و ۱۱۰ به مراجع ذی‌ربط گزارش دهند.

گفتنی است بر اساس قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» که در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ به اجرا درآمد هرگونه همکاری و ارتباط با رژیم صهیونیستی به هر شکل ممنوع بوده و با مرتکبین برخورد قاطع و شدید صورت خواهد گرفت.

۰۷:۴۶ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
توی مشهد افغانی موج می زند.
افغانها ستون پنجم دشمن ایران و تشنه به خون ایرانیان هستند
۱۴:۳۸ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
اعدام فوری برای بدترین بدترین ادم ها. اعدام اعدام اعدام
۱۳:۰۴ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
سلام و درود خدا بر رزمندگان اسلام .
