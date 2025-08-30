باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه نمایش سیما در آستانه ۲۱ شهریورماه و روز ملی سینما به منظور پاسداشت اهالی سینما، بخشی از جدول پخش خود را به مرور آثار سینماگران شاخص اختصاص خواهد داد.

این طرح از هفته دوم شهریورماه و با مرور منتخبی از آثار سیدرضا میرکریمی آغاز خواهد شد و در ادامه با نمایش آثار دیگر کارگردانان و بازیگران شاخص سینمای ایران ادامه پیدا می‌کند.

در اولین هفته و از آثار شاخص سیدرضا میرکریمی فیلم‌های «یه حبه قند»، «اینجا چراغی روشن است»، «زیر نور ماه»، «خیلی دور، خیلی نزدیک»، «نگهبان شب» و «قصر شیرین» روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.

فیلم سینمایی «یه حبه قند» به کارگردانی سید رضا میر کریمی، شنبه ۸ شهریور ماه ساعت ۱۹ پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: چهار خواهر به همراه همسران و فرزندانشان به خانه پدری می آیند تا تدارک عروسی خواهر کوچکتر را فراهم کنند که ناگهان پدر خانواده بر اثر یک حادثه ساده فوت می شود...

سعید پورصمیمی، رضا کیانیان، فرهاد اصلانی، هدایت هاشمی و نگار جواهریان در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم «اینجا چراغی روشن است» به کارگردانی سید رضا میرکریمی، یکشنبه ۹ شهریور ماه ساعت ۱۹ روانه آنتن می شود.

در این فیلم با بازی حبیب رضایی، سعید پور صمیمی، مریم بوبانی و فلامک جنیدی خواهیم دید: قدرت، جوان عقب مانده و ساده دلی است که همراه با متولی امامزاده ای واقع در یک روستا زندگی می کند. متولی از این که مردم روستا نسبت به امامزاده بی اعتنا هستند ناراحت است و آن را به کم ایمانی مردم نسبت می دهد، اما مردم معتقدند امامزاده تا حال نیازها و نذورات آنها را برآورده نکرده است. متولی موقتاً به شهر می رود و با توجه به اینکه هیچ کس حاضر نشده در این مدت رسیدگی به امور امامزاده را بپذیرد، قدرت را به جای خود می گذارد و...

فیلم سینمای«زیر نور ماه» به کارگردانی سید رضا میرکریمی ۱۰ شهریور ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

حامد رجبعلی، مهران رجبی، علی بکانیان، محمود نظرعلیان و اصغر حیدری بازیگران این فیلم هستند و داستان آن درباره سیدحسن، طلبه جوانی است که در شرف ملبس شدن به لباس روحانیت دچار تناقض‌هایی می شود، ولی به احترام پدرش لباس را تهیه می کند و....

«خیلی دور خیلی نزدیک»، فیلم تحسین‌شده سید رضا میرکریمی، سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ساعت ۱۹ تماشایی می شود.

این فیلم ماجرای یک جراح مغز و اعصاب را روایت می‌کند که به تازگی متوجه بیماری وخیم پسرش شده است.

مسعود رایگان، الهام حمیدی، افشین هاشمی، سعید ابراهیمی‌فر، کیانوش گرامی، رضا توکلی و یلدا قشقایی بازیگرانی هستند که در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «نگهبان شب» به کارگردانی سید رضا میرکریمی چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ساعت ۱۹، از شبکه نمایش سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: رسول ابراهیم‌زاده از شهرستان آمده و در تهران نگهبانی مجتمعی در حال ساخت را می‌دهد. او با حبیب آقا و سپس دخترش، نصیبه، آشنا می‌شود. او با نصیبه ازدواج می‌کند. پروژه‌ای که او نگهبانی در آنجا می‌دهد، به دلیل کلاه‌برداری مهندس بهنام متوقف می‌شود...

محسن کیایی، تورج الوند و لاله مرزبان در فیلم سینمایی «نگهبان شب» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «قصر شیرین» به کارگردانی سیدرضا میرکریمی، پنج شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: جلال مرادی ۴۲ ساله در طی تصادفی خانواده‌ای را به قتل می‌رساند، اما تصادف در دادگاه غیرعمد شناخته می‌شود. او پس از گذراندن دوران زندان، همسر و فرزندانش را ترک کرده و به شهری دیگر می‌رود، پس از دو سال به شهرش بازمی‌گردد ...

حامد بهداد، ژیلا شاهی و یونا تدین در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

گفتنی است، این فیلم های سینمایی روز بعد در ساعت‌های ۳ و ۱۱ بازپخش خواهند شد.