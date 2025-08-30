باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - دکتر حسننتاج صلحدار نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم توقع بهرهبرداری از پروژههای شاخص را دارند، گفت: متاسفانه در سالهای گذشته مسئولین و فرمانداران نتوانستند یک پروژه قوی که جزو نیاز اصلی شهرستان است به مانند سد، ورزشگاه و یا سالن ورزشی استاندارد را در نظر بگیرند که امروز شاهد بهرهبرداری آن در هفته دولت باشیم که همین موضوع امروزه به یکی از ضعفهای مهم همه ما در شهرستان تبدیل شده است.
او افزود: وجود پروژه شاخص در افتتاحیهها جدای از اینکه مطالبه به حق مردم است، مطالبه جدی ما هم هست.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پروژههای در حال افتتاح جزو پروژههای سطح متوسط میباشند، گفت: اگر چه ۹۰ میلیارد تومان پول جهت اجرای آسفالت و دهیاریها به همراه نو سازی چند مدرسه تزریق کردیم ولی هیچ یک از اینها جزو پروژههای قوی محسوب نمیشوند و استارت این اقدام میبایست در سالهای قبل میخورد و امروز به بهرهبرداری میرسید.
او با تاکید بر اجرای چند پروژه شاخص طی سه سال منتهی به اتمام دوره نمایندگی، افزود: با این حال این قول را به مردم میدهیم که در سه سال باقی مانده از خدمت ما دو الی سه پروژه شاخص به مانند احداث بیمارستان، سد و پست برق ۶۳ به ۲۰ در منطقه گتاب را استارت بزنیم که هر یک از این پروژهها میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای شهروندان بابلی را برطرف کند.
حسننتاج با بیان اینکه از فرماندار بابل جهت برنامهریزی برای احداث پروژههای شاخص در سالهای آینده انتظار داریم، گفت: از فرماندار شهرستان این انتظار را داریم تا به کمک تیمی اقتصادی استارت چند پروژه شاخص که جزو ضروریات شهرستان هست را پیگیری کند که انشالله اگر شد در سال آینده و یا حتی در دو سه سال پیش رو شاهد بهرهبرداری آن باشیم.