باشگاه خبرنگاران جوان - فریدالدین نیک‌جو، تهیه‌کننده برنامه پرمخاطب «۱۰۰۱»، از آغاز مرحله پیش‌تولید فصل جدید این مجموعه خبر داد. این فصل قرار است در پاییز ۱۴۰۴ از شبکه نسیم پخش شود و همچون فصل‌های پیشین، در ۱۰۰ قسمت و با اجرای محسن کیایی و همراهی شخصیت محبوب جناب‌خان تولید خواهد شد.

وی همچنین اعلام کرد که هشت قسمت پایانی فصل گذشته پخش خود را از شبکه نسیم آغاز کرده و به‌زودی به پایان خواهد رسید.

برنامه «۱۰۰۱» یکی از پرمخاطب‌ترین تولیدات نمایشی - طنز تلویزیون در سال‌های اخیر بوده که با ترکیب نمایش، قصه‌گویی و اجرای متفاوت، موفق به جذب طیف گسترده‌ای از مخاطبان شده است.