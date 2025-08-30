تهیه‌کننده برنامه تلویزیونی «۱۰۰۱» از آغاز پیش‌تولید فصل جدید این مجموعه برای پخش در پاییز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فریدالدین نیک‌جو، تهیه‌کننده برنامه پرمخاطب «۱۰۰۱»، از آغاز مرحله پیش‌تولید فصل جدید این مجموعه خبر داد. این فصل قرار است در پاییز ۱۴۰۴ از شبکه نسیم پخش شود و همچون فصل‌های پیشین، در ۱۰۰ قسمت و با اجرای محسن کیایی و همراهی شخصیت محبوب جناب‌خان تولید خواهد شد.

وی همچنین اعلام کرد که هشت قسمت پایانی فصل گذشته پخش خود را از شبکه نسیم آغاز کرده و به‌زودی به پایان خواهد رسید.

برنامه «۱۰۰۱» یکی از پرمخاطب‌ترین تولیدات نمایشی - طنز تلویزیون در سال‌های اخیر بوده که با ترکیب نمایش، قصه‌گویی و اجرای متفاوت، موفق به جذب طیف گسترده‌ای از مخاطبان شده است.

برچسب ها: برنامه تلویزیونی ، شبکه نسیم ، جناب خان ، محسن کیایی
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
کیایی حاضر نیست به پرچم احترام بگذارد و سرود ملی بخواند ولی در تلویزیون برنامه می گیرد !!!
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۰ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
1001 خیلی عالی است
۴
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
باید خودشو از زیر سایه رامبد جوان خارج کنه و خان و مان و تیتر رو بکلی تغییر بده
۶
۳
پاسخ دادن
