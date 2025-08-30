معاون راهور تهران بزرگ گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، بیش از ۵۲۱ هزار خودرو به دلیل ارتکاب انواع تخلفات شبانه مشمول اعمال قانون شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه شهر امن با اشاره به آمار برخورد با تخلفات شبانه در سطح پایتخت اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، بیش از ۵۲۱ هزار خودرو به دلیل ارتکاب انواع تخلفات شبانه مشمول اعمال قانون شده‌اند. از این تعداد، بیش از ۹۵ هزار فقره مربوط به تخلفات حادثه‌ساز بوده است که نقش مستقیم در بروز تصادفات و تهدید ایمنی معابر شهری داشته‌اند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ افزود: در همین بازه زمانی، ۳۱ هزار و ۵۵۰ وسیله نقلیه نیز به دلیل تخلفات مختلف در سطح شهر تهران توقیف شده‌اند که نشان‌دهنده تشدید نظارت‌ها وبرخورد قاطع با رانندگان متخلف است.

سرهنگ کشیر در ادامه با اشاره به آمار تخلفات شبانه بر اساس نوع راه، اظهار داشت: بزرگراه آزادگان با ثبت بیش از ۷ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز، در صدر جدول قرار دارد. همچنین در بزرگراه امام علی (ع) بیش از ۴ هزار فقره، بزرگراه شهید همت بیش از ۴ هزار فقره و بزرگراه شهید چمران با بیش از ۳ هزار فقره تخلف، در رتبه‌های دوم، سوم و چهارم جدول بر اساس نوع راه، جریمه شده‌اند و در ردیف بزرگراه‌های  پر حادثه قرار دارند.

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: ۶۱ درصد از فوتی‌های تصادفات شبانه در بزرگراه‌ها رخ داده‌اند، ۳۴ درصد در خیابان‌های اصلی و سهم معابر محلی بسیار محدود است. این آمار نشان می‌دهد خلوتی شب نباید موجب قانون گریزی و بی احتیاطی برخی رانندگان شود.

سرهنگ کشیر در پایان گفت:آمار‌ها نشان می‌دهد که میزان تصادفات و تخلفات در ساعات شبانه به‌مراتب بیشتر از روز است. بی‌توجهی به قوانین در این ساعات، عامل اصلی بروز حوادث مرگبار است. هر تصادف زائیده یک تخلف است. رانندگان باید بدانند که پلیس نامحسوس در تمامی معابر پایتخت حضور دارد و رفتار‌های پرخطر از دید پلیس راهور  پنهان نمی‌ماند.

شما می‌توانید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر، پیرامون اخبار مرتبط با پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حوزه تصادفات، حوادث، تخلفات، طرح‌های ترافیکی و اخبار تکمیلی روزانه به سامانه http://tehran.rahvar۱۲۰.ir/  مراجعه نمایید.

