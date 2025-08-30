باشگاه خبرنگاران جوان- ساعت ۲ بامداد پنج شنبه گذشته (ششم شهریور) صدای زنگ تلفن قاضی ویژه قتل عمد مشهد، خواب را از چشمان وی ربود. یکی از افسران کلانتری خلق آباد از تیراندازی مرگبار در یکی از تالار‌های عروسی خبرداد و گفت: مرد مسلحی مهمانان جشن عروسی را با شلیک‌های متعدد از سلاح کلت جنگی به گلوله بست!...

با توجه به اهمیت و حساسیت این ماجرا، بلافاصله قاضی صادق صفری ابتدا عازم بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد شد؛ جایی که پیکر بی جان یکی از مهمانان جشن عروسی در سردخانه آن قرار داشت.

بررسی‌های مقدماتی حاکی از آن بود که جوان ۳۶ ساله‌ای به نام «محسن اسدی» از قهرمانان، مربیان و داوران رشته کراسفیت (آمادگی جسمانی) نیز هدف شلیک‌های مرد مهاجم قرارگرفته و به قتل رسیده است؛ بنابراین ماجرای تیراندازی در جشن عروسی اهمیت ویژه‌ای یافت و کنکاش‌های تخصصی با حضور کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی با هدایت مستقیم سرهنگ ولی نجفی (رئیس دایره قتل عمد آگاهی مشهد) وارد مرحله جدیدی شد.

ادامه تحقیقات شبانه مقام قضایی بیانگر آن بود که حدود ۸۵۰ مهمان در جشن دامادی یکی از اهالی روستای پاژ (زادگاه فردوسی بزرگ) شرکت داشتند. جشن مذکور با رقص‌های سنتی همراه با چوب بازی، به ساعات پایانی شب نزدیک می‌شد که مقدمات پذیرایی برای صرف شام مهمانان را از تکاپو انداخت، اما در این میان ناگهان رفت وآمد‌های مشکوک جوانی که با دست‌های باز و قلدرمآبانه در جمع مهمانان حاضر شده بود، درحالی جو ترسناکی ایجاد کرد که وی با تعدادی از مهمانان خصومت قبلی داشت. او در یک لحظه دست خود را به ناحیه کمر برد و با بیرون کشیدن سلاح، مهمانان را به گلوله بست.

در همین حال «محسن اسدی» (قهرمان کراسفیت کشور) نیز مقابل گلوله‌های مهاجم مسلح قرارگرفت و در حالی نقش بر زمین شد که تعداد دیگری از مهمانان جشن عروسی هم بر کف تالار افتاده بودند.

طولی نکشید که پیکر خون آلود ورزشکار ۳۶ ساله با یک دستگاه پژو پارس به بیمارستان شهید هاشمی نژاد انتقال یافت، اما اقدامات درمانی برای بازگرداندن وی به زندگی، نتیجه‌ای نداشت و او دقایقی بعد جان خود را از دست داد.

از سوی دیگر ادامه بررسی‌های تخصصی قاضی شعبه ۲۵۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نشان داد: بالاتنه مقتول کاملا با اشکال مختلف خالکوبی شده است و آثار ورود و خروج دو گلوله جنگی نیز بر پیکر وی دیده می‌شود؛ به طوری که یکی از گلوله‌ها به دکمه پیراهن او اصابت کرده بود.

​​​​​​​بنابراین گزارش در حالی که عقربه‌های ساعت از ۳ بامداد عبور کرده بودند، قاضی صفری به همراه کارآگاهان به سوی تالار محل وقوع جنایت واقع در جاده کلات حرکت کرد. اگرچه مقام قضایی قبل از حضور در مرکز درمانی، دستور‌های محرمانه ویژه‌ای را برای حفظ صحنه جنایت توسط عوامل انتظامی صادر کرده بود، اما وی زمانی به محل تیراندازی رسید که خون‌های ریخته شده نیز توسط کارگران تالار شسته شده بود! وصندلی‌ها نیز در صحن باز تالار روی میز‌ها قرار داشتند!

دقایقی بعد بازبینی دوربین‌های مداربسته آغاز و مشخص شد فردی به نام «علی-ق» که با تعدادی از مهمانان خصومت شخصی داشته، اقدام به تیراندازی‌های مرگبار کرده است. تصاویر و فیلم‌های مذکور بیانگر آن بود که مهاجم مسلح با رفتار‌های غیرعادی و در حالی که کت وشلوار کرم رنگ به تن دارد، چندبار از مجلس عروسی خارج شده و دوباره به جمع مهمانان بازگشته است. او با رفتار‌های خاصی که به آن «گنده لاتی» اطلاق می‌شود، دستانش را از زیر بغل بازکرده تا توجه دیگران را جلب کند! اما گاهی نیز با دیگر مهمانان به رقص و پایکوبی می‌پردازد!

با مشخص شدن هویت متهم به قتل فراری، تحقیقات گسترده کارآگاهان به سرپرستی سرگرد رضا شکیبا (افسرپرونده) نیز در حالی برای دستگیری وی با دستور‌های ویژه قضایی آغاز شد که کارشناس سلاح نیز تایید کرد «محسن اسدی» (مقتول) از فاصله نزدیک هدف اصابت گلوله قرارگرفته است.

شلیک‌های مرگبار و جنایت‌های هولناک در تالار‌های عروسی اکنون به یکی از معضلات حاد اجتماعی تبدیل شده است به طوری که طی ماه‌های اخیر چندین جنایت در تالار‌های عروسی حاشیه شهر‌ها رخ داده است که نیاز به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از سوی مدیران و مسئولان مربوط دارد.

منبع: خراسان