وجود ۲۷۰۰ پروژه بر زمین مانده میراث فرهنگی در کشور

وزیر میراث فرهنگی گفت: در کشور حدود ۲۷۰۰ پروژه گردشگری و میراث فرهنگی نیمه‌تمام وجود دارد که سال‌ها در «زمین‌مانده» باقی مانده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - انبوه پروژه‌های ناتمام، با سرمایه‌گذاری عظیم و پتانسیل ایجاد اشتغال و توسعه گردشگری، ظرفیت بزرگی برای رونق اقتصادی و فرهنگی کشور فراهم کرده‌اند. 

صالحی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نشست با فعالان این حوزه در لرستان تصریح کرد: خوشبختانه در حوزه میراث‌فرهنگی هیچ آیین نامه بر زمین مانده‌ای وجود ندارد، اما ۲۷۰۰ پروژه بر زمین مانده در این حوزه وجود دارد که به ۸۳۸ همت اعتبار برای ساخت و تکمیل آنها نیاز است.

صالحی امیری در بخش دیگری از سخنانش به تلاش‌های استاد لرستان در این زمینه اشاره کرد و گفت: استاندار لرستان، مدیری دلسوز، سخت کوش و باانگیره است و به نقش حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعتقاد کامل دارد.

وی افزود: البته نمایندگان لرستان در تهران نیز به شدت پیگیر مطالبات این حوزه در وزارتخانه هستند.

وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در خصوص وضعیت پروژه‌های بوم گردی و صنایع دستی، اظهارداشت: در این راستا ۱۰۰ همت دولت تخصیص داده که ۶۰ همت آن در اختیار وزارتخانه و ۴۰ همت در اختیار استان هاست که در اختیار بوم گردی ها، کارگاه‌های صنایع دستی و ... قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: اگر علاوه براین مبلغ به اعتباری نیاز باشد از محل منابع ملی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهیم.

اما برای تحقق این پتانسیل گردشگری در کشور دولت و وزارت میراث فرهنگی باید هم‌چنان حمایت اقتصادی و تسهیلات مالی را تقویت کنند. ضرورت دارد موانع اداری کاهش یابند و سازوکار‌های اجرایی تسهیل شوند. همکاری مؤثر بین قوای قضائی، نهاد‌های دولتی، بخش خصوصی و جامعه محلی در مناطقی با پروژه‌های ملی، تقویت شود.

