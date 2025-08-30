باشگاه خبرنگاران جوان - در تاریخ ۴ می ۲۰۲۵ (۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) رژیم صهیونیستی طرح اشغال غزه را با عنوان عملیات «ارابه‌های گیدعون» (gideon’s chariots) برنامه‌ریزی کرد. به گزارش ABC news در ۱۹ می، ارتش اسرائیل آغاز حمله زمینی به غزه را اعلام کرد.

ارتش رژیم در بیانیه‌ای گفت: «نیرو‌های اسرائیل، عملیات زمینی گسترده‌ای را در سراسر شمال و جنوب غزه به‌عنوان بخشی از عملیات ارابه‌های گیدعون آغاز کرده‌اند. بیش از ۶۷۰ نقطه از مواضع حماس مورد حمله قرار گرفت و ده‌ها نفر کشته شدند.»

جنایتی که صدای اروپا را درآورد

سطح جنایت ارتش اسرائیل در این عملیات، بی‌سابقه بود؛ به‌طوری‌که اعتراض زبانی حامیان همیشگی خود یعنی انگلستان، فرانسه و کانادا را به همراه داشت. به گزارش خبرگزاری سی‌ان‌ان آمریکا، این ۳ کشور تهدید کرده بودند که در صورت ادامه حملات، اسرائیل را تحریم خواهند کرد. بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، حملات اسرائیل به غزه در پی این عملیات، تنها در چند روز، صد‌ها کشته به جا گذاشت.

آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در بیانیه‌ای اعلام کرد: وضعیت فلسطینیان «فراتر از توصیف، فراتر از فجیع و فراتر از غیرانسانی» است.

در پی فشار‌های بین‌المللی به دلیل قتل‌عام نوزادان فلسطینی به وسیله قحطی، اسرائیل مجبور شد اجازه ورود محموله‌ای محدود به غزه را بدهد. تام فلچر، دبیر کل امور بشردوستانه سازمان ملل، این محموله را «محدود» و «قطره‌ای در اقیانوس آنچه که به‌شدت مورد نیاز است» توصیف کرد. سطح جنایت در عملیات گیدعون به‌قدری بود که نتانیاهو گفت که «اگر محاصره خود در این منطقه را لغو نکند، ممکن است حمایت نزدیک‌ترین متحدان خود، ازجمله ایالات متحده، را از دست بدهد.»

هدف عملیات ارابه‌های گیدعون چیست؟

بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، هدف از عملیات ارابه‌های گدعون عبارت است از: «رسیدن به تمام اهداف جنگ غزه ازجمله نابودی حماس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی.» همچنین نتانیاهو گفت: «قصد دارم کنترل تمام نوار غزه را به دست بگیرم.»

در اوایل ماه اگوست (۱۳ مرداد ۱۴۰۴)، روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد: عملیات «ارابه‌های گیدعون» پس از ۳ ماه به پایان خود نزدیک می‌شود؛ درحالی‌که اهداف وعده داده شده محقق نشده‌اند.

این روزنامه صهیونیستی اعتراف کرد: «اسرائیل در دستیابی به هدف تصرف غزه، انتقال جمعیت فلسطینی به جنوب، جلوگیری از کنترل حماس و از همه مهم‌تر، آزادی گروگان‌ها شکست خورد.»

طبق گزارش این روزنامه، هنگامی که ارتش اسرائیل حمله را در ماه می‌آغاز کرد، کاتز، وزیر جنگ و دیگر مقامات اسرائیلی گفتند که این عملیات برای «فتح غزه و حفظ قلمرو، انتقال جمعیت غیرنظامی فلسطینی به سمت جنوب نوار و حمله به حماس بود.» آنها گفتند که اهداف اصلی ارابه‌های گیدعون «شکست حماس در غزه و آزادی همه گروگان‌ها» بود. اما هیچ یک از این اهداف و مقاصد محقق نشده و ارتش در حال خروج نیرو‌های خود است.

شکست گیدعون ۱، آغاز گیدعون ۲

با وجود شکست عملیات ارابه‌های گیدعون، پس از مدتی کوتاه، رژیم صهیونیستی عملیات «ارابه‌های گیدعون ۲» را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری اسرائیلی «آی ۲۴» در ۲۰ آگوست (۲۹ مرداد ۱۴۰۴) هدف این عملیات، همان هدف عملیات پیشین است: «تصرف کامل غزه، در کنار نابودی کامل حماس.»

ارتش اسرائیل برای این عملیات، ۶۰ هزار نیروی ذخیره خود را فراخوانده است. کل عملیات شامل پنج لشکر ارتش اسرائیل خواهد بود. تیپ گیواتی وارد روستای جبالیا، شمال شهر غزه، و تیپ ناحال در زیتون، جنوب شهر، وارد عمل شده‌اند.

به گزارش وب‌سایت خبری-تحلیلی «نیو عرب»، با وجود تشدید حملات اسرائیل به شهر غزه و اعلام یک عملیات نظامی گسترده جدید با عنوان «ارابه‌های گیدعون ۲»، هزاران فلسطینی از ترک خانه‌های خود امتناع می‌کنند. ساکنان غزه می‌گویند: «کل نوار غزه توسط اسرائیل به یک میدان کشتار تبدیل شده است و مرگ در همه‌جا موج می‌زند.»

نتیجه گیدعون ۲ چه خواهد بود؟

وزیر جنگ اسرائیل تأکید کرده که هدف این عملیات، اشغال کامل غزه است. از ۷ اکتبر تاکنون، نتانیاهو بار‌ها تاکید کرده که یک هدف اساسی دارد و آن نابودی و حذف کامل حماس است. اما تاکنون به آن دست نیافته و بر اساس گزارش‌ها، نیرو‌های حماس در حال حاضر با میزان نیرو‌های آن پیش از ۷ اکتبر، تقریبا برابر است. طبق گفته ارتش اسرائیل، در اوایل سال ۲۰۲۵، حماس حدود ۲۳۰۰۰ نیرو داشت. این رقم تقریباً مشابه تخمین اسرائیل از اندازه این گروه قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است.

تحلیلگران اسرائیلی می‌گویند قدرت اصلی حماس در این است که یک تفکر بوده و می‌تواند نیروی جدید جذب کند. بر همین اساس، با وجود کشتار هزاران نفر در طی ۲ سال، نیرو‌های حماس از نظر تعداد تقریبا دست نخورده باقی مانده که نشان دهنده پیوستن بیشتر مردم فلسطین به حماس است.

بر اساس گزارشات رسمی، حدود ۶۰ هزار فلسطینی در طول جنگ کشته‌شده‌اند. البته گزارشات غیررسمی، عددی حدود ۱۸۰ هزار نفر را تخمین می‌زند. با این حال، اسرائیل و نتانیاهو حتی موفق به آزادی گروگان‌های خود نشدند؛ چه رسد به نابودی کامل حماس. البته باید توجه داشت موج بزرگی از کشتار مردم غزه در پی عملیات ارابه‌های گیدعون ۲ درراه است و این موضوع در کنار قطحی شدید و کشتار مردم به‌وسیله غذا، باعث شده اسرائیل رکوردی بی‌سابقه در سطح تاریخ در جنایات خود ثبت کند.

منبع: فارس