توجه ویژه‌ وزارت بهداشت به خدمات سلامت در مناطق محروم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی - محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: امسال ۶ هزار تخت بیمارستانی در کل کشور اضافه می‌شود، گفت: وزارت بهداشت هم‌زمان با توسعه آموزش پزشکی، نگاه ویژه‌ای به عدالت در دسترسی به خدمات سلامت در مناطق محروم به‌ویژه استان یزد دارد.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه برای توسعه شبکه بهداشتی، طرح سلامت خانواده را اجرایی کردیم، گفت: ما معتقدیم اگر سلامت خانواده ارتقا بخشیده شود سلامت جامعه نیز ارتقا می‌یابد

وی افزود: در سال جاری ۷۰۰ مرکز بهداشتی در کل کشور راه‌اندازی می‌شود او ۲۳۰ طرح بهداشتی و‌درمانی در هفته دولت در کشور افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود.

ظفرقندی که به منظور افتتاح و بازدید از چندین پروژه بهداشتی درمانی به یزد سفر کرده، از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی روانپزشکی تفت بازدید کرد.

این مرکز درمانی، تنها بیمارستان روانپزشکی استان یزد با ۱۰۰ تخت بستری می‌باشد.

درحال حاضر این بیمارستان آموزشی درمانی دارای ۱۸ عضو هئت علمی است و تعداد ۲۵ دستیار روانپزشکی در حال تحصیل و آموزش در این مرکز هستند.

ضریب اشغال تخت این مرکز، ۷۵ درصد و ضریب اشغال تخت بخش اعتیاد و بستری مردان هم ۱۰۰ درصد می‌باشد.