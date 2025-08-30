وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: وزارت بهداشت هم‌زمان با توسعه آموزش پزشکی، نگاه ویژه‌ای به عدالت در دسترسی به خدمات سلامت در مناطق محروم به‌ویژه استان یزد دارد. 

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: امسال ۶ هزار تخت بیمارستانی در کل کشور اضافه می‌شود 

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه برای توسعه شبکه بهداشتی، طرح سلامت خانواده را اجرایی کردیم، گفت: ما معتقدیم اگر سلامت خانواده ارتقا بخشیده شود سلامت جامعه نیز ارتقا می‌یابد

وی  افزود: در سال جاری ۷۰۰ مرکز بهداشتی در کل کشور راه‌اندازی می‌شود او ۲۳۰ طرح بهداشتی و‌درمانی در هفته دولت در کشور افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود.

ظفرقندی که به منظور افتتاح و بازدید از چندین پروژه بهداشتی درمانی به یزد سفر کرده، از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی روانپزشکی تفت بازدید کرد.

این مرکز درمانی، تنها بیمارستان روانپزشکی استان یزد با ۱۰۰ تخت بستری می‌باشد.

درحال حاضر این بیمارستان آموزشی درمانی دارای ۱۸ عضو هئت علمی است و تعداد ۲۵ دستیار روانپزشکی در حال تحصیل و آموزش در این مرکز هستند.

ضریب اشغال تخت این مرکز، ۷۵ درصد و ضریب اشغال تخت بخش اعتیاد و بستری مردان هم ۱۰۰ درصد می‌باشد.

برنامه سلامت خانواده، یک برنامه تحولی در حوزه سلامت جامعه است
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت خبر داد؛
تدوین بسته‌های خدمتی متناسب با گروه‌های سنی در برنامه «سلامت خانواده»
اولین دوره جامع «هادیان زندگی» آغاز شد
پوشش ۴۰ درصدی برنامه «سلامت خانواده» شهری در کشور
۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تأمین زیرساخت‌های آبی و فاضلاب نهضت ملی مسکن یزد نیاز است
۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تأمین زیرساخت‌های آبی و فاضلاب نهضت ملی مسکن یزد نیاز است
آموزش شهروندی و آشنایی کودکان با مدیریت پسماند
ساعت کار مراکز بهداشتی، افزایش و تجهیزات این حوزه به روزرسانی می‌شود
فعالیت بیش از سه هزار تعاونی در استان یزد
توجه ویژه‌ وزارت بهداشت به خدمات سلامت در مناطق محروم