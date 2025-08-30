ایجاد زنجیره تولید تا مصرف راهکاری برای تنظیم بازار گوشت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جواد آزاد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: در حال حاضر وضعیت تامین نهاده جو با مشکلاتی روبروست، اما در خصوص ذرت مشکل کمتر شده است.

به گفته وی، با توجه به شرایط خشکسالی و کاهش تولید علوفه، دامداران ناگریز به استفاده از علوفه دستی هستند که این امر بر قیمت علوفه و در نهایت قیمت تمام شده تولید اثر گذار است.

آزاد قیمت کنونی هرکیلو دام سبک را ۲۷۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: با توجه به افزایش عرضه دام، قیمت دام سبک از ۳۱۰ به ۲۷۰ هزارتومان رسیده است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه سال گذشته ۹۲۳ هزارتن گوشت قرمز در کشور تولید شد، گفت: ۴۶ تا ۴۷ درصد تولید گوشت قرمز مربوط به دام سبک است که بدلیل آنکه امسال دامداران نمی توانند به طور کامل پروار کنند، تولید تا حدودی تحت تاثیر قرار می گیرد.

به گفته وی، دولت سیاست های حمایتی بابت تامین نهاده و سرمایه در گردش بگذارد تا از بحران فعلی عبور کنیم.

آزاد با بیان اینکه گرانی گوشت ارتباطی به دامدار ندارد، گفت: با ایجاد زنجیره و توزیع مستقیم بدنبال تنظیم بازار گوشت هستیم.