نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: بنابر آمار سالانه ۴۷ درصد گوشت قرمز مربوط به دام سبک است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جواد آزاد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: در حال حاضر وضعیت تامین نهاده جو با مشکلاتی روبروست، اما در خصوص ذرت مشکل کمتر شده است.

به گفته وی، با توجه به شرایط خشکسالی و کاهش تولید علوفه، دامداران ناگریز به استفاده از علوفه دستی هستند که این امر بر قیمت علوفه و در نهایت قیمت تمام شده تولید اثر گذار است.

آزاد قیمت کنونی هرکیلو دام سبک را ۲۷۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: با توجه به افزایش عرضه دام، قیمت دام سبک از ۳۱۰ به ۲۷۰ هزارتومان رسیده است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه سال گذشته ۹۲۳ هزارتن گوشت قرمز در کشور تولید شد، گفت: ۴۶ تا ۴۷ درصد تولید گوشت قرمز مربوط به دام سبک است که بدلیل آنکه امسال دامداران نمی توانند به طور کامل پروار کنند، تولید تا حدودی تحت تاثیر قرار می گیرد.

به گفته وی، دولت سیاست های حمایتی بابت تامین نهاده و سرمایه در گردش بگذارد تا از بحران فعلی عبور کنیم.

آزاد با بیان اینکه گرانی گوشت ارتباطی به دامدار ندارد، گفت: با ایجاد زنجیره و توزیع مستقیم بدنبال تنظیم بازار گوشت هستیم.

 

برچسب ها: تولید گوشت قرمز ، بازار گوشت ، واردات گوشت
خبرهای مرتبط
علت بالابودن قیمت گوشت در بازار چیست؟
قیمت هرکیلو دام زنده به ۲۹۰ هزارتومان رسید
قیمت منطقی هرکیلو گوشت گوسفندی ۸۰۰ هزارتومان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت برنج ایرانی ۳۵ درصد کاهش یافت
رفع محدودیت ولتاژی در تأمین برق تهران با نصب خازن‌های جدید
بازار سهام در نوسان/ روند نزولی به کمک چه عواملی متوقف خواهد شد؟
آسمان صاف در اغلب مناطق کشور
صدور پروانه ساختمانی تنها ظرف ۴۸ ساعت!+ فیلم
جزئیات خرید تجهیزات کاهنده مصرف آب اعلام شد+ فیلم
کاهش بیش از ۵ درصدی پیک مصرف شبکه برق تهران+ فیلم
امسال شیرمدارس توزیع می‌شود؟
سودآوری همه‌جانبه؛ از جیب تا جامعه!
شاخص کل بورس در محدوده حمایتی
آخرین اخبار
رشد ۲۶ درصدی درآمد مالیاتی در ۵ماهه نخست سال
ایجاد زنجیره تولید تا مصرف راهکاری برای تنظیم بازار گوشت
عرضه سکه طلا و سیم کارت برای اولین بار در حراج خرده فروشی اموال تملیکی
پرداخت ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای ۶ فوتی زن حادثه بندر شهیدرجایی
حرکت سازمان امور مالیاتی کشور به سمت وصول برخط مالیات
سهم سنگین مسکن در سبد هزینه خانوارها
قیمت گندم ۱۰ شهریور تعیین می شود
۹۰ میلی‌متر کسری بارش در کشور، در فاصله سه هفته مانده به پایان سال آبی
جزئیات خرید تجهیزات کاهنده مصرف آب اعلام شد+ فیلم
تنها ۵ دستگاه از خودروهای کوروش کمپانی باقی مانده است
فروش ۵۱ همت کالای تملیکی در سال گذشته
صدور پروانه ساختمانی تنها ظرف ۴۸ ساعت!+ فیلم
برنامه ریزی برای خرید حمایتی ۱۰ هزارتن تخم مرغ تا پایان شهریور
کاهش بیش از ۵ درصدی پیک مصرف شبکه برق تهران+ فیلم
ناترازی انرژی ۲۵۰ همت به کشاورزان خسارت وارد کرد
رفع محدودیت ولتاژی در تأمین برق تهران با نصب خازن‌های جدید
قیمت برنج ایرانی ۳۵ درصد کاهش یافت
آسمان صاف در اغلب مناطق کشور
تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی
سودآوری همه‌جانبه؛ از جیب تا جامعه!
شاخص کل بورس در محدوده حمایتی
بازار سهام در نوسان/ روند نزولی به کمک چه عواملی متوقف خواهد شد؟
امسال شیرمدارس توزیع می‌شود؟
برنامه هفتم پیشرفت؛ فرصت طلایی حل بحران مسکن که در اجرا زمین ماند
کاهش نسبی دمای هوای شهر‌های شمالی از ۹ شهریور ماه
پیش فروش محصولات سایپا آغاز شد+ بخشنامه
عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی آغاز می‌شود
پیش‌بینی صرفه‌جویی ۱۰ درصدی آب در کشاورزی با الگوی کشت نوین
ایجاد محدودیت در فروش نفت با ایجاد اسنپ بک+ فیلم
بهره‌برداری از کریدور رشت _ آستارا تا سال ۱۴۰۷